El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a su Gobierno a ser “despiadado” con los delincuentes y a responder con “fuerza y determinación”, luego del asesinato de una ciudadana ucraniana en Charlotte.

“No podemos permitir que una criminalidad depravada y reincidente siga extendiendo la destrucción y la muerte por nuestro país. Hay que responder con fuerza y determinación. Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, mencionó Trump en un vídeo publicado en X en la cuenta de la Casa Blanca.

El asesino de la ciudadana ucraniana Irina Zarutska, identificado como Decarlos Brown, había sido arrestado en catorce ocasiones desde 2011, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria añadió que, a pesar de los antecedentes y haber cumplido cinco años de prisión por un delito de robo a mano armada, un juez “demócrata” lo dejó en libertad sin fianza en enero de este año.

Trump, por su parte, acusó a jueces, políticos y activistas de “la izquierda radical” de haber adoptado una política que catalogó como “captura y liberación para matones y asesinos”.

Según Trump, de las 25 ciudades más peligrosas de Estados Unidos, 24 están gobernadas por alcaldes demócratas. Sin embargo, distintos índices de criminalidad elaborados en Estados Unidos incluyen también varias ciudades con alcaldes republicanos entre las peores dentro del país.

El presidente estadounidense aprovechó para hablar acerca de la supuesta reducción del crimen en Washington, donde ha desplegado a la Guardia Nacional.

Asimismo, volvió a referirse a Chicago, a la que Trump lleva semanas anunciando como próximo objetivo del ejército y otras agencias federales.

