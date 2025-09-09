Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de , , exigió a su Gobierno a ser “despiadado” con y a responder con “fuerza y determinación”, luego del asesinato de una ciudadana ucraniana en Charlotte.

“No podemos permitir que una criminalidad depravada y reincidente siga extendiendo la destrucción y la muerte por nuestro país. Hay que responder con fuerza y determinación. Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, en un vídeo publicado en X en la cuenta de la Casa Blanca.

El asesino de la ciudadana ucraniana Irina Zarutska, identificado como Decarlos Brown, había sido arrestado en catorce ocasiones desde 2011, según explicó la portavoz de la , Karoline Leavitt.

LEA TAMBIÉN: Trump lanza una “última advertencia” a Hamás para alcanzar un acuerdo y liberar a los rehenes

La funcionaria añadió que, a pesar de los antecedentes y haber cumplido cinco años de prisión por un delito de robo a mano armada, un juez “demócrata” lo dejó en libertad sin fianza en enero de este año.

, por su parte, acusó a jueces, políticos y activistas de “la izquierda radical” de haber adoptado una política que catalogó como “captura y liberación para matones y asesinos”.

, de las 25 ciudades más peligrosas de Estados Unidos, 24 están gobernadas por alcaldes demócratas. Sin embargo, elaborados en incluyen también varias ciudades con alcaldes republicanos entre las peores dentro del país.

LEA TAMBIÉN: Trump rebautiza el Pentágono como “Departamento de Guerra” para lanzar un mensaje de fuerza

aprovechó para hablar acerca de la supuesta reducción del crimen en Washington, donde ha desplegado a la Guardia Nacional.

Asimismo, a Chicago, a la que lleva semanas anunciando como próximo objetivo del ejército y otras agencias federales.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo

TE PUEDE INTERESAR

Demócratas publican supuesta carta de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein
Tribunal confirma que Trump debe pagar millonaria compensación a columnista que lo acusó de violarla
El crimen organizado invade Latinoamérica tras auge de economías ilegales: Este es el panorama en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.