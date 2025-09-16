Un consejero del presidente Donald Trump se convirtió oficialmente este martes en uno de los gobernadores del banco central de Estados Unidos (Fed), justo a tiempo para participar en una reunión clave sobre las tasas de interés.

Stephen Miran prestó juramento, anunció la Reserva Federal en un comunicado, unas horas más tarde de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado. La reunión de política monetaria de dos días de la Fed comenzó justo después, según un vocero.

El Comité Federal de Mercado Abierto o comité monetario (FOMC), encargado de establecer las tasas, culminará su reunión el miércoles y el mercado espera un recorte de tasas, por el que Trump presiona para abaratar el crédito, e impulsar el consumo y la inversión.

(ARCHIVOS) El presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran (izq.), testifica durante una audiencia de confirmación del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado para gobernador de la Junta de la Reserva Federal en el Capitolio de Washington, D.C., el 4 de septiembre de 2025. El 10 de septiembre de 2025, un comité del Senado estadounidense aprobó la nominación del candidato del presidente Donald Trump para unirse a la junta de la Reserva Federal, a pesar de la preocupación de que no renunciara a la Casa Blanca incluso si era confirmado. Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (CEA), aprobó la votación del Comité de Banca del Senado por 13 votos a favor y 11 en contra, con la oposición de los legisladores demócratas. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)

La llegada de Miran se produce después de que ganara por estrecho margen una votación en el Senado el lunes por la noche, convirtiéndose en uno de los 12 miembros con voto en el FOMC.

Las preocupaciones sobre la influencia política en el banco central independiente pesarán sobre la reunión, particularmente porque Trump ha intensificado la presión este año sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que reduzca las tasas.

El nombramiento de Miran como gobernador de la Fed solo le otorga un voto en el FOMC, y queda por ver si presionará por recortes de tasas más grandes como el presidente ha exigido repetidamente.

Su juramentación también se produce mientras Trump busca destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario.

Apelará fallo sobre Lisa Cook

La Casa Blanca dijo el martes que apelará una decisión judicial que bloquea el intento del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora Lisa Cook de la Fed, lo que intensifica una batalla legal con importantes implicaciones para el banco central estadounidense.

“El presidente destituyó legalmente a Lisa Cook con causa justificada”, declaró Kush Desai , portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “La Administración apelará esta decisión y espera obtener una victoria definitiva en este asunto”.

Lisa Cook.

El tribunal de apelaciones de Washington, dividido por el resultado, confirmó el lunes por la noche que Cook puede continuar trabajando mientras se presenta su demanda contra la decisión de Trump de desestimar sus ganancias.

El fallo, por 2 votos a 1, se produjo pocas horas antes del inicio de la muy esperada reunión de dos días de la Fed el martes para votar sobre las tasas de interés.

Si bien la decisión hace más probable que la economista asista, Trump aún podría pedirle a la Corte Suprema que intervenga.

Con información de AFP y Bloomberg