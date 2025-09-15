Estados Unidos derribó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: Mandel NGAN / AFP
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe, anunció este lunes el presidente , que aseguró que los fallecidos eran “narcoterroristas de Venezuela”.

Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, indicó Trump en su red .

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como ‘terroristas’.

LEA TAMBIÉN: Once miembros del Tren de Aragua fueron eliminados en ataque a barco, dice Trump que culpa a Maduro

El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

El mensaje de Trump es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, esta en movimiento, hace casi dos semanas, con un , “narcoterroristas” según el mandatario republicano.

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque. (Captura de video)
Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque”, aseguró Trump este lunes, tras advertir de nuevo a los narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, “LOS CAZAREMOS”.

LEA TAMBIÉN: Las armas de Maduro: ¿cuál es el poder militar de Venezuela ante “amenaza” de EE.UU.?

Este segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa al presidente de liderar el denominado , algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante lo que considera una “agresión” del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora “más preparada” si tocara una “lucha armada”.

Con información de AFP y EFE

