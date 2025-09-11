dentro de 15 meses, América Latina será muy diferente. Se avecina un reajuste estratégico en la región, y será difícil evitarlo. (Foto: AFP)
dentro de 15 meses, América Latina será muy diferente. Se avecina un reajuste estratégico en la región, y será difícil evitarlo. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Imagínese esto: es finales de 2026. Venezuela ha vuelto por fin a la democracia después de que el chavismo se derrumbara bajo la implacable presión de Estados Unidos, con Nicolás Maduro huyendo a Nicaragua con su colección de relojes y su séquito de admiradores.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.