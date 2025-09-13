El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes la realización de una jornada de adiestramiento militar en 312 cuarteles y unidades de todo el país, programada para este sábado, en el contexto de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue naval en el mar Caribe.

“Hombre y mujer del pueblo, te va llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares“, indicó Maduro en un video difundido a través de su canal de Telegram.

El jefe de Estado detalló que el entrenamiento comenzará a las 9:00 de la mañana (hora local) y estará enfocado en el “empleo de los sistemas de armas, organización para las operaciones, todo lo que es el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares de día, de noche, de madrugada”.

El presidente venezolano llama a la población a participar en adiestramiento militar ante el despliegue de fuerzas de EE.UU. en el Caribe. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez.

La convocatoria se enmarca en el “Plan Independencia 200”, lanzado el jueves por el Ejecutivo, que prevé la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en “284 frentes de batalla” para garantizar “la independencia y la paz” del país.

En agosto, el Gobierno venezolano llevó a cabo un proceso de alistamiento presencial de sus “fuerzas milicianas”, con el que, según cifras oficiales, se registraron 8,2 millones de personas. Maduro aseguró que la cifra crecerá con la apertura de una inscripción “permanente” en formato virtual.

Las tensiones con Washington se han incrementado luego de que Estados Unidos desplegara frente a las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles, un submarino nuclear y diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por las autoridades estadounidenses como una organización ligada al narcotráfico. Bajo este argumento, se justificó la movilización naval y el incremento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.