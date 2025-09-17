El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este miércoles que considera que la entidad hizo “bien en esperar a ver cómo evolucionaban los aranceles, la inflación y el mercado laboral” y no optar una decisión apresurada en política monetaria en un momento marcado por la incertidumbre desatada por la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Powell defendió la independencia de la Fed y su cautela a la hora de flexibilizar la política monetaria en su rueda de prensa posterior a la reunión del Comité del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) en la que se acordó una bajada de tasas de interés de un cuarto de punto hasta la horquilla del 4-4.25%, la primera rebaja desde diciembre.

El presidente del banco emisor defendió la decisión de no optar por una baja de medio punto, como propuso Stephen Miran, nuevo miembro de la Junta de Gobernadores a propuesta de Trump, que desde que llegó al poder ha presionado a Powell para acelerar las rebajas de tasas.

“Solemos hacer grandes recortes de tasas en momentos en los que se considera necesario moverse rápido de un punto en la política (monetaria) a otro. Eso no es en absoluto lo que yo considero ahora. Creo que hemos hecho lo correcto hasta ahora este año. Hicimos bien en esperar y ver cómo los aranceles, la inflación y el mercado laboral evolucionaban”, señaló Powell.

El jefe de la política monetaria de Estados Unidos consideró que debido a los riesgos en un mercado laboral debilitado era el momento de tomar la decisión de rebajar los tipos de interés un cuarto de punto en esta reunión.

El FOMC votó el miércoles 11 a 1 para recortar el rango objetivo de la tasa de fondos federales a 4%-4.25%, tras mantener las tasas sin cambios en cinco reuniones consecutivas este año. (Foto: Ting Shen/Bloomberg)

“La demanda de trabajo se ha moderado, y el ritmo reciente de creación de empleos parece estar por debajo del nivel de equilibrio necesario para mantener constante la tasa de desempleo”, dijo Powell a los periodistas. Agregó: “Ya no puedo decir” que el mercado laboral esté “muy sólido”.

“Cuando el mercado laboral es débil, la inflación baja (algo que no está ocurriendo); y cuando el mercado laboral es fuerte, tienes que tener cuidado con la inflación. Por eso tenemos una situación con doble riesgo y eso significa que no hay un camino libre de riesgos” para los encargados de la política monetaria, dijo Powell.

El presidente de la Fed subrayó el peso clave que ha tenido la caída de la inmigración en la incertidumbre del mercado laboral: “lo que está pasando en el mercado laboral tiene más que ver con la inmigración, que con los aranceles”, apuntó.

“Hay claramente más riesgos a la baja” que antes, aseveró Powell para justificar la decisión de rebaja del precio del dinero, que una mayoría de miembros del FOMC considera que debería replicarse dos veces más este año, en octubre y diciembre.

En este sentido, Powell consideró que existe riesgo de despidos y con un “ritmo de contrataciones muy muy bajo hay una mayor preocupación”, algo que podría desencadenar “rápidamente” más desempleo.

El recién nombrado gobernador Stephen Miran, que se encuentra en excedencia temporal de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, fue el único funcionario que se mostró en desacuerdo, inclinándose por una reducción mayor, de medio punto. (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP)

Powell consideró que en esta economía la caída en la inmigración está siendo acompañada de menor demanda de trabajadores, lo que reduce los riesgos sobre la inflación, pero es preocupante para el crecimiento económico.

“Hay muy poco crecimiento, si alguno, en la oferta de trabajadores y al mismo tiempo la demanda de trabajadores ha bajado bastante rápido, hasta un punto en que vemos lo que llamamos un equilibrio curioso. Normalmente cuando las cosas se equilibran es bueno, pero en este caso se debe a una fuerte caída en demanda y oferta”, señaló Powell.

Powell también manifestó su preocupación constante por las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles. “Nuestra obligación es asegurar que un aumento puntual en el nivel de precios no se convierta en un problema inflacionario persistente”, dijo.

De cara a la perspectiva de futuros movimientos de tasas, Powell se mostró cauto, afirmando que la Fed se encuentra ahora en una “situación de reunión a reunión”.

Con información de EFE y Bloomberg