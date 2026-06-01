A fin de fortalecer su crecimiento en los mercados nacional e internacional, Corporación de Alimentos Tierra Bendita anunció una inversión de aproximadamente S/ 2 millones en nueva maquinaria y tecnología especializada para ampliar y optimizar su capacidad industrial.

La empresa peruana, especializada en el desarrollo de productos funcionales, busca responder a la creciente demanda de opciones nutritivas, accesibles e innovadoras, impulsando la industrialización de superfoods peruanos y la expansión de su presencia en el exterior.

“Apostamos por ofrecer alternativas a precios accesibles. Existe la idea de que comer sano es caro y no necesariamente es así”, destacó el CEO de Tierra Bendita, Benjamín Ferro, a Agraria.

La compañía cuenta con una planta manufacturera de casi 5,000 metros cuadrados (m2) en Lima Norte, equipada con tecnología especializada para la elaboración de barras de cereales energéticas, granolas, pan sin gluten, snacks funcionales a base de quinua, tarwi o yuca, y polvos proteicos, entre otras ofertas con alto valor nutricional.

Tierra Bendita anunció una inversión de aproximadamente S/ 2 millones en nueva maquinaria y tecnología especializada para ampliar y optimizar su capacidad industrial.

LEA TAMBIÉN: Peruana Santolivo Group alista inversión y lanzamiento de nuevas categorías

Marcas y presencia internacional

Tierra Bendita comercializa marcas propias como Siete Dragones, Quinua Plus y Actibar en cadenas retail, tiendas de conveniencia y canales tradicionales. Su propuesta se basa en el aprovechamiento de ingredientes ancestrales peruanos como quinua, kiwicha, cañihua, chía, maca y ajonjolí.

Actualmente, cuenta con oficinas en Estados Unidos (Florida) y proyecta iniciar operaciones en México durante el 2026, fortaleciendo su presencia en Norteamérica. Además, desarrolla soluciones para terceros en mercados como Chile y Centroamérica.

La firma se ha posicionado como un aliado estratégico para negocios enfocados en la innovación y la calidad. Según explicó Ferro, cada vez más emprendedores y empresas desarrollan sus portafolios junto a Tierra Bendita para su distribución.

“Brindamos servicios de maquila, una de nuestras divisiones de mayor crecimiento en los últimos años”, finalizó.

El dato