¿Cuál es el "candado legal" que amenaza a la innovación tecnológica en Perú? (Foto generada por IA)
¿Cuál es el "candado legal" que amenaza a la innovación tecnológica en Perú? (Foto generada por IA)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Perú se ha subido al pedestal regional de la Inteligencia Artificial, pero no por su avance en transformación tecnológica, sino por su apetito legislativo. Niubox recogió esta y más tendencias en el informe “Desafíos regulatorios de la IA en Latam”, y las compartió en exclusiva con Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Banca en Latinoamérica acelera su transformación digital con IA y análisis de datos
“Abracemos la IA” pese a sus peligros, pide CEO de JPMorgan en America Business Forum
Google Maps usará la IA para una experiencia más conversacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.