El ranking pone bajo la lupa tres pilares: el conocimiento, la tecnología y la preparación para el futuro. ¿En qué áreas debe concentrarse nuestro país para salir del freno?

El comportamiento de Perú

Con un puntaje de 42.78 sobre 100, Perú se posiciona en el puesto 64; es decir, en el colofón del ranking. Los países que están por debajo son Ghana, Namibia, Mongolia, Nigeria y Venezuela.

“Esta situación reafirma la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales y de promover una articulación público-privada más efectiva que impulse la transformación digital y cierre las brechas estructurales que limitan la competitividad digital nacional” , se puede leer en el informe oficial.

Su actual ubicación incluso registra una leve caída en comparación con los resultados de 2024, cuando ocupó el lugar 63. Y, bajo el zoom a nivel regional, Perú subraya su casilla de rezagado: Chile (43), Brasil (53), Colombia (55), México (59) y Argentina (60) están por delante de él. El único territorio que no se antepone es Venezuela, con el puesto 69.

El contexto que explica este orden en el ranking tiene que ver con el descuido alrededor de toda la estrategia en favor del comercio electrónico. Si bien entre 2007 y 2024, el Perú pasó de una conectividad incipiente a un ecosistema marcado por ventas, pagos y logísticas digitales, los esfuerzos no han sido parejos en varias aristas.

Es cierto que hay una expansión de redes móviles, un abaratamiento del gigabyte y una masificación de smartphones, además de mejoras en la velocidad de la banda, pero este proceso de transformación digital aún enfrenta brechas que quedaron en evidencia con la llegada de la pandemia, cuando las empresas de todos los tamaños virtualizaron sus procesos. ¿Cuáles son?

Perú en América Latina.

Los tres pilares de la competitividad

Las brechas que el Perú no ha podido saldar se relacionan con los tres pilares de la competitividad que respaldan el ranking.

El primero es el conocimiento, el cual recoge la habilidad de un país para comprender, aplicar y aprovechar el talento en el desarrollo de nuevas tecnologías. El segundo es la tecnología, que mide la capacidad para generar innovaciones a través de regulaciones, capital y un marco adecuado; y, por último, la preparación para el futuro, entendido como la agilidad para adaptarse a los desafíos venideros.

Cada ítem, por tanto, posee su propia calificación. En todos, nuestro país continúa en el tramo final; o sea, no sale de la recta de los sesenta.

“El desempeño del Perú en los tres pilares de competitividad digital muestra avances limitados y desafíos persistentes. En conocimiento (puesto 66) , el país retrocede tres posiciones a causa de debilidades en talento, educación y formación científica, lo que evidencia la urgencia de fortalecer el capital humano y la investigación aplicada”, se precisa en el documento.

Aquí, las naciones que ocupan el top 3 son Suiza, con 98.2 puntos de 100; Canadá, con 94.9 puntos de 100; y Suecia, con 94.4 puntos de 100.

“En tecnología (puesto 62) , se observa una leve mejora impulsada por el desarrollo del marco tecnológico y la expansión de la conectividad, aunque persisten rezagos en regulación y financiamiento para la innovación", se agrega.

Los países líderes en este componente son Estados Unidos, Singapur y Hong Kong.

“Y, en preparación para el futuro (puesto 63) , el descenso refleja una menor agilidad empresarial y limitada integración de tecnologías digitales, subrayando la necesidad de potenciar la adaptabilidad de los negocios y consolidar un ecosistema digital dinámico y sostenible”, concluye.

En este apartado, a la vanguardia están Dinamarca, Suiza y Taiwán.

¿Aprobados o jalados en competitividad tecnológica?

Políticas en espera

Dadas las cifras, el pilar que ha testimoniado una notable picada es el de conocimiento. El Institute for Management Development (IMD) y el Centrum PUCP colocan sobre la mesa un estudio de Real Time Management 2025 (RTM) sobre transformación digital, inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad con el fin de explicar esta tendencia lamentable.

Destacan, así, que los principales obstáculos para el avance digital son la escasez de personal interno capacitado, la resistencia al cambio organizacional y la subutilización de las herramientas tecnológicas ya implementadas. Estos resultados reflejan “una brecha entre la inversión tecnológica y su aprovechamiento efectivo dentro de las organizaciones, lo que limita la madurez digital y la capacidad de innovación en el Perú” , observan.

A la búsqueda de la formación en competencias digitales, las instituciones a cargo suman cuatro propuestas para impulsar la infraestructura digital y alentar el e-commerce.

La expansión de la banda ancha en zonal rurales, periurbanas y territorios históricamente alejados encabeza la lista. Siguen el fortalecimiento de la protección de datos y ciberseguridad para consolidar la confianza en la economía digital; el fomento de las alianza público-privadas en logística y distribución digital; y los incentivos para la adopción de fintechs y pagos electrónicos.

Sobre el último punto, se hace hincapié en que “el impulso de ecosistemas fintech y la adopción masiva de pagos electrónicos representan pilares esenciales para la transformación digital del comercio y la inclusión financiera en economías emergentes como la peruana”.

El pilar de conocimiento ha ido en picada.