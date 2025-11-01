La tendencia se refleja también en la forma de pagar. De acuerdo con cifras de Mercado Pago, el uso de links de pago en el Perú creció 60% respecto al año anterior. Foto: Difusión.
Las redes sociales ya no solo sirven para mostrar productos: hoy son uno de los principales motores de venta para emprendedores y pequeños negocios y sus ganancias se pueden ver vía pasarela de pagos. Según Osiptel, en su última data disponible del tema, más del 91% de los peruanos usa internet para acceder a redes sociales, lo que convierte a estas plataformas en un espacio natural para concretar compras.

