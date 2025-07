“El ticket promedio en el ecommerce irá disminuyendo a S/ 190, pero esto no es malo ya que cada vez hay más volumen de transacciones, especialmente en billeteras digitales y productos con bajo ticket como el pago de servicios”, comentó a Gestión, Helmut Cáceda, presidente de Capece, como preludio al Ecommerce Night 2025.

Según explicó, el retroceso se debe a que el gasto promedio oscila entre S/ 50 (telecomunicaciones) y S/ 90 (servicios básicos como agua y alcantarillado).

En esa línea, reveló que las categorías con el ticket promedio más alto son aerolíneas (S/ 900), electrodomésticos (S/ 870), educación (S/ 660), supermercado (S/ 390); y entre los más bajos, también están comida rápida (S/ 54) y restaurantes (S/ 92).

“En los últimos cuatro años hemos visto que el ticket promedio en el ecommerce ha venido descendiendo. Aún así, se tiene el ticket promedio más alto de todos los medios de pago: S/ 200 frente a los S/ 197 de la tarjeta de crédito”, enfatizó.

Por su parte, Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay, sostiene que el ticket promedio varía dependiendo de la naturaleza de los productos y la confianza del consumidor digital.

Por ejemplo, en electrodomésticos y tecnología, las transacciones pueden llegar hasta los US$ 200; en supermercados y productos para el hogar, entre US$ 80 y US$ 100.

“Las categorías de moda y belleza presentan un rango de US$ 40 a US$ 60, mientras que salud y cuidado personal se sitúan entre US$ 25 y US$ 40. Estos valores evidencian la madurez de ciertas categorías clave dentro del ecosistema de ecommerce nacional” , apuntó a este diario.

El titular de Capece añadió que Lima Metropolitana goza de una mayor madurez digital por la familiarización con marketplaces, dark stores y comercio digital transfronterizo, mientras que en provincias hay un rezago “de dos o tres años”, aunque ya se están adaptando a los pagos digitales de servicios digitales y bienes.

"Lima y provincias están en diferentes etapas de evolución ecommerce", resume Helmut Cáceda, presidente de Capece. Foto: referencial

Crece el ecommerce transfronterizo: los retos para el retail peruano

Desde Capece revelaron que el ecommerce crossborder—léase, las compras en el extranjero desde Perú— abarca el 40% de las ventas online al primer semestre de este 2025. En 2023 su alcance era de apenas el 25%.

“Del total de compras cross-border, el 78% son de peruanos que compran en plataformas que procesan pagos fuera del país. Mientras que el 22% es de extranjeros que realizaron una compra en Perú (...) El ticket promedio en marketplaces como Temu, AliExpress o Shein es menor al de un retail tradicional o peruano”, refirió Helmut Cáceda.

Insistió en que los empresarios peruanos deben entender que ahora compiten con el mundo, ya que firmas chinas como AliExpress, Temu y Shein han ganado “mucha relevancia” al superar las 25 millones de visitas al mes. Como informó Gestión, dos marketplaces asiáticas se ubican entre las cuatro principales de nuestro país.

Cáceda comentó que los peruanos hace su primera compra online en dichas plataformas chinas porque hay una baja percepción de riesgo: precios cómodos y envío gratuito en algunos casos, lo que “rompe la barrera digital”.

Pacheco, al respecto, comenta que el ecosistema logístico del comercio electrónico en Perú tiene desafíos como:

La última milla en zonas rurales, que suele ser costosa y lenta.

La saturación de la infraestructura urbana, especialmente en Lima, que dificulta las entregas en plazos óptimos

Otro reto es la gestión de devoluciones, aún limitada en cobertura y eficiencia

El comercio electrónico transfronterizo abarca el 40% del total. En 2023, era apenas el 25%, informó Capece. Foto: referencial

Inteligencia Artificial para la trazabilidad comercial: ¿qué rubros tienen mayor potencial en el exterior?

“En este contexto, la inteligencia artificial representa una herramienta clave para superar estas barreras: permite optimizar rutas de entrega, anticipar la demanda, automatizar centros de distribución y mejorar la trazabilidad de los envíos en tiempo real. Todo ello contribuye a escalar operaciones sin comprometer la eficiencia”, mencionó Pacheco.

El CEO de Tupay detalló que los productos peruanos con mayor proyección internacional en plataformas digitales son los superfoods, textiles, café, cerámica y diversas expresiones de productos culturales; sobre el último en particular, destacó que “el gran reto es fortalecer la logística internacional y mejorar la presencia digital de estos productos para posicionarlos eficazmente en los marketplaces globales”.

IA juega un rol vital para rediseñar los procesos logísticos y entablar una conexión más fidedigna con la experiencia del cliente, según los expertos. Crédito: Bigstock

Para dicho objetivo transnacional, exige que el Estado propicie la bancarización en localidades remotas a través de billeteras electrónicas que no requieren cuenta bancaria, recargables en agentes autorizados o tiendas; así como la promoción de pagos mediante códigos QR. Es vital también el fomento de las alianzas público - privadas para expandir el acceso a internet.

“A ello se suma la importancia de la educación financiera y digital, que debe ser impulsada tanto por el Estado como por las fintechs”, concluyó.

Capece, para potenciar las capacidades del canal digital, cuenta con el Sello de Confianza Online, donde los operadores logísticos tendrán una certificación que “reconoce las buenas prácticas e impulsa la transformación hacia un modelo más observable, inteligente y confiable” a partir de la Inteligencia Artificial (IA).

Entre las principales ayudas están:

Trazabilidad en tiempo real del pedido, con visualización clara para el cliente, el comercio y el operador.

Alertas predictivas ante posibles incumplimientos o cuellos de botella logísticos.

Monitoreo de SLAs clave (tiempos de entrega, intentos fallidos, devoluciones) para auditar y corregir procesos.

Feedbackloop automático entre la experiencia del usuario y el rendimiento logístico.