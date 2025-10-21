Sandra Pomar, gerente general de Nutripoint explica que la empresa gestiona un portafolio diversificado que abarca proteínas, creatinas, aminoácidos, vitaminas y snacks funcionales, además de líneas especializadas para diferentes necesidades nutricionales.

“La categoría de proteínas representa alrededor del 60% de las ventas, seguida por creatinas con un 30%, mientras que el resto se distribuye entre aminoácidos, vitaminas y snacks saludables”, detalla Pomar.

En cuanto a suplementos vitamínicos, Nutripoint dirige sus productos a diferentes segmentos etarios, desde niños hasta adultos mayores. Pomar enfatiza que estas líneas buscan cubrir necesidades preventivas y específicas los cuales llegan en productos de marcas internacionales.

Sección de suplementos vitamínicos para distintos segmentos etarios, desde niños hasta adultos mayores. (Foto: Nutripoint)

EXPANSIÓN RETAIL

La estrategia de expansión de Nutripoint se refleja en sus 31 tiendas distribuidas en Lima y provincias, incluyendo tres puntos en puerta calle ubicados en Miraflores, Santiago de Surco y Magdalena:

“Proyectamos abrir dos nuevas tiendas en centros comerciales antes de fin de año: en Mall Aventura San Juan de Lurigancho en noviembre y en el Centro Comercial Primavera en San Borja en diciembre“, detalla la ejecutiva.

Este crecimiento físico se complementa con el desarrollo de una nueva plataforma de e-commerce, que busca replicar la experiencia de retail en línea. “La nueva plataforma apunta a captar clientes que buscan asesoramiento nutricional y productos de calidad sin acudir a la tienda física”, comenta la ejecutiva.

TENDENCIAS DE CONSUMO Y TICKET PROMEDIO

La gerente general de Nutripoint, María Pomar, explica que la compañía atiende a tres segmentos principales. El primero está conformado por deportistas y entusiastas del fitness, de entre 25 y 45 años, que buscan mejorar su rendimiento físico.

El segundo grupo, y el de mayor crecimiento, corresponde al público wellness: consumidores que adoptan hábitos saludables sin ser necesariamente atletas. “Buscan bienestar, control de peso y una mejor alimentación. Suele ser el público que más invierte en su primera compra, motivado por iniciar un cambio en su estilo de vida”, señala Pomar. Según la ejecutiva, cerca del 60% de las personas realiza deporte al aire libre y el 40% en gimnasios, lo que representa una oportunidad relevante para el sector.

El tercer segmento está compuesto por consumidores especializados, como veganos o personas con restricciones alimentarias, además de quienes prefieren productos kosher (alimentos que cumplen normas judías de pureza).

El ticket promedio de compra en Nutripoint ronda los S/ 300, aunque algunos productos de gama alta pueden superar los S/ 600. La ejecutiva, sin embargo, reconoce que el sector enfrenta desafíos como la piratería y el contrabando.

Sandra Pomar, gerente general de Nutripoint detalla la incorporación de tendencias globales en suplementos, como creatinas saborizadas y snacks funcionales. (Foto: Nutripoint)

CANALES DE VENTA

Nutripoint opera bajo cuatro canales principales: retail propio, comercio electrónico, distribución corporativa y presencia en gimnasios. El retail representa aproximadamente el 35% del total de ventas, consolidándose como el canal más relevante para la compañía, mientras que el e-commerce y los canales B2B aportan porcentajes menores.

Según la gerente general, Sandra Pomar, esta combinación de canales permite a la empresa llegar a un público diverso, que va desde deportistas de alto rendimiento hasta adultos mayores que buscan suplementación preventiva.

“Mantenemos presencia en gimnasios, farmacias y centros comerciales, con cobertura nacional y un portafolio que ahora incluye líneas veganas y kosher, en respuesta a las nuevas tendencias de consumo”, señala Pomar.

En el caso de las líneas veganas, Nutripoint comercializa productos de la marca OWYN (100% vegana), disponibles en versiones líquidas y en polvo, que representan aproximadamente el 15% de las ventas actuales. Por su parte, las líneas kosher corresponden a la marca Syntrax.