De acuerdo con la información de Euromonitor International al que accedió Diario Gestión, en 2023 el mercado de suplementos nutricionales movió US$ 194 millones, aumentando 35% respecto al 2018. Sin embargo, el interés por adquirirlos ha superado el 400%, así lo reveló un estudio de Insight Hunting SEO de Impulso.

“El mercado ha tenido un crecimiento sostenido desde 2022 hasta la fecha y seguirá esa tendencia de crecimiento, de 8% anual”, comentó a Gestión Marco Reeves, presidente de la Asociación Nacional de Gimnasios (ANG).

Hoy, los suplementos nutricionales se pueden conseguir a través de tres proveedores, que son los siguientes:

Empresas envasadoras locales: compran la materia prima en el extranjero para elaborarlas aquí.

Fabricantes nacionales vs. importadores

Entonces, ¿los suplementos nutricionales son importados? Perú aún no fabrica suplementos, la materia primaria se importa del extranjero para su elaboración.

La importación proviene de Estados Unidos (85%), el resto llega de China, Argentina y Brasil. Sin embargo, farmacias y supermercados locales tienen su propia marca blanca de suplementos.

Las marcas que conforman el mercado de suplementos nutricionales en Perú son: Universion Nutrition, Lab Nutrition , Nutripoint , Herbalife, NC Nutrition, Panadol, Centrum, Halls, Ensure y Vitagel .

Respecto al punto de venta donde se adquiere el producto, se encuentran las tiendas por departamento, gimnasios , supermercados, farmacias y en marketplace (a través de microimportadores) .

Al respecto, Sebastián Cordovez, CEO de Vitagel, mencionó que las farmacias y supermercados han sacado su marca blanca de suplementos, con un costo muy barato . “Hay tanta competencia que los precios han bajado. Las marcas nacionales han crecido y hoy hay seis empresa s” , dijo a Diario Gestión.

¿Cuánto gastan los peruanos en suplementos nutricionales?

Para Marcos Reeves, presidente de la ANG, el gasto mensual de los peruanos por suplementos y vitaminas está entre S/ 450 y S/ 500 . No obstante, recalcó que esto es para los que consumen de forma disciplinada todo el año; mientras que aquellos que lo hacen de vez en cuando el ticket es inferior.

“ Desde el 2019 a la fecha, el consumo de suplementos y vitaminas se ha duplicado y eso está relacionado a la preocupación de las personas por su salud debido a la secuela psicológica del Covid ”, explicó Reeves a Diario Gestión.

Pero, eso no sería el único factor. El ejecutivo indicó que el aumento de nuevos actores del mercado, principalmente de los microimportadores han hecho que el suplemento baje de precio. “Por ejemplo, si antes de la pandemia, una proteína de leche de un kilo costaba S/ 160, ahora está en S/ 120″, resaltó.

Asimismo, mencionó que el número de los microimportadores creció 100%. “Si antes había 5 o 6 micro ahora hay 70 o 80 que traen productos de diferentes marcas y de todos los países”.

Respecto al consumo per cápita, Reeves mencionó que aún es inferior a nuestro vecino de la región. Por ejemplo, si en Perú el consumo per cápita es de US$ 150, en Brasil o Argentina es el doble, ya que es un mercado más grande y diversificado.

Categorías preferidas: proteínas, queratina y colágeno

Marco Reeves explicó que las categorías preferidas por los deportistas son la proteína de leche, creatina y aminoácidos. “ Este 2024, la demanda de aminoácidos y creatina crecerá en 30% ”, adelantó el presidente de la ANG.

Respecto al colágeno, suplemento que más búsquedas ha tenido por internet, el especialista mencionó que está en el cuarto lugar, ya que los peruanos aún lo perciben como un producto para las personas adultas mayores.

Sin embargo, comentó que “si van a venderlo al público en general, debería cambiar la orientación de los beneficios ”.

Para Vitagel eso ya no es problema, ya que ha anunciado una nueva línea de productos dirigida a los deportistas.

“El colágeno interviene tanto en el tema de articulaciones, de ligamentos, incluso se sabe a través de nuevos estudios que ayuda a la córnea, entre otros”, explicó Cordovez.

¿Cuáles son las tendencias en suplementos nutricionales?

Sebastián Cordovez, CEO de Vitagel mencionó que, a través de un estudio de mercado, se dieron cuenta de que los más jóvenes, como la generación Y y Z, tienen un interés por productos adaptables y versátiles.

Es decir, desean consumir el suplemento para cualquier ocasión: llevarlo al trabajo o a la universidad. En ese sentido, para el 2024 tienen planeado lanzar al mercado un nuevo producto orientado a sus necesidades.

“Estamos por lanzar el Colashake de vainilla y chocolate dirigido a los más jóvenes de 24 o 25 años, que buscan productos que puedan ser un complemento con alimentos del día como café o un helado. Asimismo, lo incorporan en su dieta como un producto para llevar a la oficina o al gimnasio”, comentó.

Join Active es un producto funcional que sirve como alternativa al analgésico.

Además, resaltó que los jóvenes menores de 24 años que ya tienen problema de articulaciones o lesiones, sea porque juegan frontón o porque están jugando un poco de fútbol seguido, cuentan con un producto funcional que sirve como alternativa al analgésico.

“Ahora el ritmo de vida es tan acelerado, las personas tienen tanta tensión, desde que van al gimnasio o van a trabajar ”, contó Cordovez.

