El CyberWow en su edición de julio 2025 registró un crecimiento de más del 200% en el volumen de ventas respecto a las campañas de 2023 y 2022, afianzándose como el evento de comercio electrónico más importante del país.

En esta segunda campaña del año, el número de marcas oficiales participantes se triplicó, pasando de 194 a 612 en solo un año, impulsado por el convenio entre el IAB Perú y el Ministerio de la Producción (Produce), que facilitó la incorporación de pequeñas y medianas empresas.

“Esto refuerza el rol del CyberWow como la vitrina digital más relevante para miles de negocios en el canal online”, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

Del total de participantes, el 45% fueron pymes que se unieron por primera vez, procedentes de diversas regiones, con especial presencia de Arequipa, Lambayeque, Ayacucho y Cusco.

Durante el CyberWOW de julio 2024, más de 1.5 millones de tarjetas fueron usadas para realizar compras online. Foto: Andina.

Ventas y sectores destacados

Según Produce, el 80.4 % de las ventas de las marcas emprendedoras provino del sector retail, seguido de empresas productoras o financieras (13.4 %) y de servicios (6.2%), este último con alto potencial de expansión en próximas ediciones. Los picos de ventas se registraron el lunes 16 y el jueves 17 de julio, con incrementos del 211% y 279%, respectivamente, frente a la semana previa.

Las marcas oficiales lograron más de cuatro veces el volumen de ventas que las no oficiales, confirmando que la confianza y seguridad de la campaña son factores determinantes para los consumidores.

Perfil del comprador online

De acuerdo con datos de Google, el 59% de los compradores fueron mujeres, con una edad promedio de 40 años. Lima concentró el 89.9 % de los usuarios, aunque ciudades como Trujillo, Arequipa y Cusco muestran un alto potencial de crecimiento.

El ticket promedio también se elevó en un 29 %, pasando de S/ 197 a S/ 253. Además, se registraron más de 2.4 millones de tarjetas realizando transacciones de comercio electrónico, un 52 % más que en la campaña de julio de 2024.

Proyección regional

El aumento en la cantidad de marcas oficiales colocó a Perú por encima de Colombia y Uruguay en participación de empresas, acercándose a los líderes regionales como Chile y Argentina.

“Mantener este ritmo de crecimiento es clave para fortalecer el ecosistema digital, generar mayor volumen de transacciones y ampliar las oportunidades para todos”, puntualizó Hernández.