The Google Chrome logo on a smartphone arranged in the Queens borough of New York, US, on Monday, Nov. 18, 2024. Top Justice Department antitrust officials have decided to ask a judge to force Alphabet Inc.'s Google to sell off its Chrome browser in what would be a historic crackdown on one of the biggest tech companies in the world. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg
La startup de inteligencia artificial Perplexity informó que hizo una oferta formal de US$ 34,500 millones para adquirir el navegador Chrome de Google. Lo hizo en previsión de posibles exigencias que podrían imponerse al gigante de las búsquedas en los procedimientos antimonopolio.

