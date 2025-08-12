La oferta no solicitada fue enviada a Google, de Alphabet Inc., el martes por la mañana, según confirmó un portavoz de Perplexity. OpenAI, otra startup de inteligencia artificial, también expresó recientemente interés en adquirir Chrome.

Este navegador, junto con el software de código abierto Chromium, es actualmente la principal vía de acceso a internet desde computadoras.

Luego de que un juez federal determinara el año pasado que Google mantiene un monopolio ilegal en las búsquedas en línea, el gobierno de EE.UU. expresó su intención de que la empresa venda el navegador Chrome y conceda licencias de sus datos de búsqueda a competidores.

LEA TAMBIÉN: Startup de IA Perplexity confirma su interés en comprar TikTok

Estas medidas formarían parte de un conjunto de acciones correctivas. Se espera que el juez federal de EE.UU. Amit Mehta, quien ha estado al frente del caso, dicte una sentencia en los próximos días con acciones concretas para impedir que la compañía monopolice el mercado de búsquedas en línea.

Perplexity, con sede en San Francisco, ha buscado atraer a los usuarios de Google mediante búsquedas impulsadas por IA. A comienzos de este año, recaudó US$ 100 millones en una ronda de financiación que la valoró en US$ 18,000 millones, según Bloomberg News. Esto plantea dudas sobre cómo podría financiar la compra de Chrome.

“Varios grandes fondos de inversión han acordado financiar la transacción en su totalidad”, aseguró Dmitry Shevelenko, director comercial de Perplexity.

No es la primera vez que Perplexity intenta adquirir una propiedad de internet ante una posible transición forzada. A principios de este año, también presentó una oferta a ByteDance Ltd., matriz de TikTok, para fusionarse con sus operaciones en EE.UU. y crear una nueva entidad. TikTok enfrenta una posible prohibición en EE.UU. si no alcanza un acuerdo.

El sector de los navegadores web ha generado un renovado interés, dado que las empresas de IA buscan desarrollar agentes capaces de realizar compras en línea y otras tareas para los usuarios. Perplexity ha indicado que está preparando el lanzamiento de un navegador llamado Comet, que incorporará un agente de IA.

La empresa aseguró que no realizará ninguna “modificación encubierta” en Chrome. “Esto refleja nuestro compromiso con la continuidad y la libertad de elección de los usuarios, y probablemente se verá como una ventaja para la estabilidad de Google y sus muchos anunciantes”, indicó el portavoz.

Si la oferta es aceptada y el acuerdo aprobado, Perplexity dijo que invertirá US$ 3,000 millones en los próximos dos años en Chrome y Chromium, y que “ampliará las ofertas a una parte sustancial del talento de Chrome”. La empresa agregó que su propuesta a Google no incluye ninguna participación en Perplexity, con el fin de evitar eventuales problemas antimonopolio.