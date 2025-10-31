La transformación digital del sector Energía, Recursos Naturales e Industria Química (ENRC) avanza con fuerza. Más del 80% de las empresas proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones financieras en los próximos tres años, según el estudio KPMG Global AI in Finance - Energía, Recursos Naturales e Industria Química (ENRC), presentado por la consultora KPMG.

El informe, que recoge la opinión de 488 ejecutivos del sector a nivel global, muestra que casi dos tercios de las compañías ya están utilizando o probando la IA en áreas como contabilidad y planificación financiera. Entre los principales beneficios reportados destacan una mayor precisión en los informes, un procesamiento más ágil de datos y capacidades de análisis predictivo que fortalecen la toma de decisiones.

Un sector a la vanguardia en transformación financiera

De acuerdo con Diana Castillo, directora de Tax Transformation y miembro del equipo de ENR de KPMG en Perú, el sector se encuentra en una posición estratégica para liderar la adopción de IA en finanzas.

“La adopción de IA no solo está mejorando la eficiencia operativa, sino que también está permitiendo a las organizaciones anticiparse a riesgos, optimizar recursos y tomar decisiones más informadas en tiempo real que aporten valor a la compañía”, afirmó.

El estudio también destaca que el 23% de las empresas líderes del sector están progresando en la adopción de IA y GenAI, igualando al sector de tecnología, medios y telecomunicaciones. Además, cerca del 50% de las compañías de ENRC están aplicando IA en funciones como tesorería y gestión de riesgos, con aplicaciones que incluyen detección de fraudes, evaluación de riesgos crediticios y pronóstico de flujo de caja.

Desafíos y estrategias para una adopción responsable

Pese a los avances, el estudio identifica varios desafíos en el proceso de adopción de IA, entre los que destacan la seguridad y privacidad de los datos, la escasez de talento especializado y la falta de datos consistentes y relevantes.

Para hacer frente a estos retos, las empresas líderes del sector están priorizando iniciativas como el desarrollo de principios corporativos sobre el uso responsable de la IA (72%), la creación de procesos digitales para adaptarse a cambios regulatorios (52%), la inclusión del liderazgo tecnológico en la integración de sistemas (52%) y la modernización de las plataformas de TI (50%).

Finalmente, KPMG destaca que la inteligencia artificial está redefiniendo el papel del área financiera dentro de las organizaciones del sector ENRC. Más allá de ser una herramienta de eficiencia operativa, se consolida como un habilitador clave de resiliencia y crecimiento sostenible.

“La capacidad de automatizar procesos, anticipar riesgos y generar insights en tiempo real está transformando la función financiera en un socio estratégico del negocio”, concluyó Diana Castillo.