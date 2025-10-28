OpenAI alerta que Estados Unidos necesita más energía para estar delante de China en IA. (Foto: WANAN YOSSINGKUM/iStock)
La empresa tecnológica estadounidense (IA).

Según la compañía, que consolidará el liderazgo estadounidense en esa tecnología.

“La inteligencia artificial representa una oportunidad única para reindustrializar Estados Unidos y fortalecer su base energética, tecnológica y laboral”, sostuvo OpenAI en una carta enviada a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP).

Además, , algo que pondría en riesgo “la propia seguridad nacional estadounidense y su crecimiento económico”.

Open AI, ante este panorama, propuso ampliar los créditos fiscales existentes

Asimismo, pidió subvenciones, préstamos y garantías para impulsar la producción nacional de “materiales críticos” como cobre, aluminio y tierras raras.

y “crear una reserva estratégica de materiales esenciales para la infraestructura de IA”.

Según la empresa, China añadió 429 gigavatios de nueva capacidad energética el año pasado, mientras que Estados Unidos agregó solo 51.

“Necesitamos una meta nacional que añada 100 gigavatios de nueva capacidad energética al año para cerrar la brecha con China”, agregó empresa.

, para lo cual sería necesario “cerca del 20 % de la fuerza laboral actual en oficios especializados”.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman (i). EFE/ Aurelien Morissard
