La empresa tecnológica estadounidense OpenAI advirtió que Estados Unidos necesita aumentar su inversión en nueva capacidad energética si quiere mantenerse por delante de China en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Según la compañía, la electricidad solo es un servicio público, sino también un activo estratégico fundamental para construir la infraestructura de IA que consolidará el liderazgo estadounidense en esa tecnología.

“La inteligencia artificial representa una oportunidad única para reindustrializar Estados Unidos y fortalecer su base energética, tecnológica y laboral”, sostuvo OpenAI en una carta enviada a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP).

Además, advirtió de que, sin nuevas inversiones en electricidad y centros de datos, Estados Unidos corre el riesgo de perder su ventaja competitiva frente a China, algo que pondría en riesgo “la propia seguridad nacional estadounidense y su crecimiento económico”.

Open AI, ante este panorama, propuso ampliar los créditos fiscales existentes para incluir la fabricación de semiconductores, servidores de IA, centros de datos y componentes electrónicos.

Asimismo, pidió subvenciones, préstamos y garantías para impulsar la producción nacional de “materiales críticos” como cobre, aluminio y tierras raras.

OpenAI solicitó también “acelerar la construcción de líneas de transmisión eléctrica” y “crear una reserva estratégica de materiales esenciales para la infraestructura de IA”.

Según la empresa, China añadió 429 gigavatios de nueva capacidad energética el año pasado, mientras que Estados Unidos agregó solo 51.

“Necesitamos una meta nacional que añada 100 gigavatios de nueva capacidad energética al año para cerrar la brecha con China”, agregó empresa.

OpenAI estimó que una inversión de 1 billón de dólares en infraestructura de IA podría aumentar el PIB de Estados Unidos en un 5 % en tres años, para lo cual sería necesario “cerca del 20 % de la fuerza laboral actual en oficios especializados”.

Elaborado con información de EFE.