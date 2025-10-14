La encuesta del BofA reveló que la burbuja de la IA se consideraba el mayor riesgo extremo, seguida por el resurgimiento de la inflación y la preocupación por la pérdida de independencia de la Reserva Federal y la devaluación del dólar. Foto: Indranil Aditya/AFP/Getty Images
Según una encuesta realizada por Bank of America Corp., una proporción récord de gestores de fondos globales afirma que las acciones de inteligencia artificial se encuentran en una burbuja tras el fuerte repunte registrado este año.

