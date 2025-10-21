Han pasado casi dos años desde que el Estado peruano anunciara el interés de la aerolínea alemana Lufthansa por retornar al país. Foto: Andina
Han pasado casi dos años desde que el Estado peruano anunciara el interés de la aerolínea alemana Lufthansa por retornar al país. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Han pasado casi dos años desde que el Estado peruano anunciara el interés de la aerolínea alemana Lufthansa por retornar al país. En ese momento, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, adelantó que nuevas aerolíneas podrían ingresar al mercado peruano, entre ellas Lufthansa, que dejó de operar vuelos directos a Perú en 2002. ¿Cambiará este panorama en el mediano plazo? Gestión conversó con Katrin Dalibor, directora senior de Ventas del Grupo Lufthansa para América del Sur y el Caribe, quien ofreció mayores detalles sobre las posibilidades reales de concretar este retorno, tras su participación del ALTA AGM & Leaders Forum, el evento más importante de la industria aérea en la región.

TE PUEDE INTERESAR

Sky y United Airlines firman alianza para cubrir más rutas: ¿cuáles son los nuevos destinos?
Ryanair deja también aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y bálticos por las tasas
IATA sobre nueva tarifa del TUUA en el Jorge Chávez: Afectará la competitividad y el turismo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.