La aerolínea Sky concretó un nuevo avance en su expansión regional tras firmar un acuerdo interlineal con United Airlines, una de las principales compañías aéreas de Estados Unidos. Gracias a esta alianza, los pasajeros de United podrán conectar —a partir de octubre— con más de 30 destinos operados por Sky en Perú y Chile, además de otras rutas en Sudamérica como Mendoza, Bariloche, El Calafate, Montevideo y diversas ciudades de Brasil.

El convenio permitirá que los viajeros que lleguen a Lima o Santiago continúen su recorrido hacia destinos emblemáticos como Cusco, Arequipa, Trujillo, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otros.

Del mismo modo, los pasajeros de Sky en Chile y Perú accederán, a través de United, a una amplia red de destinos en Norteamérica y el resto del mundo, con mejores opciones de conexión y mayor comodidad al viajar con un solo pasaje.

La alianza entre Sky y United mejora la conectividad y simplifica la experiencia del pasajero, permitiendo viajar con un solo pasaje. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).

Red de destinos más amplia

Julio Solar, gerente de Rutas y Alianzas de Sky, indicó que el acuerdo con United “se ha estado implementando paulatinamente durante los últimos meses” y que representa un paso clave para ofrecer una red de destinos “más amplia y complementaria” entre ambas aerolíneas.

“Junto a United fortalecemos nuestro propósito de poner el cielo al alcance de todos, conectando nuestra región con Norteamérica, donde nuestros partners tienen una sólida presencia”, señaló.

El acuerdo con United se suma a otros convenios interlineales suscritos recientemente con Air Canada, TAP, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, fortaleciendo la red de conectividad de la aerolínea y consolidándola como un actor relevante en la aviación regional.