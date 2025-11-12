El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de fortalecer la gestión de la inversión pública mediante una evaluación integral de su desempeño, conocida como PIMA (Public Investment Management Assessment) y de la inversión pública climáticamente responsable (Climate-PIMA o C-PIMA).

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, junto a su equipo técnico, participó en la primera reunión de trabajo con la misión del FMI, donde destacó la importancia de acelerar las medidas orientadas a fortalecer la eficiencia del gasto público y la inversión en los tres niveles de gobierno.

“Esta evaluación del FMI nos permitirá seguir fortaleciendo la gestión de la inversión pública con un enfoque de eficiencia, sostenibilidad y transparencia. Nuestro objetivo es que cada sol invertido se traduzca en infraestructura útil y duradera, que impulse el desarrollo regional y mejore la calidad de vida de los peruanos”, señaló Miralles.

Desde el ministerio explicaron que el PIMA evalúa las prácticas de gobernanza de la infraestructura en 15 dimensiones agrupadas en tres etapas clave del ciclo de la inversión pública: planificación de inversiones sostenibles, asignación de inversiones a los sectores y proyectos adecuados, e implementación de proyectos de inversión para entregar activos públicos productivos y duraderos.

Funcionario del MEF se reunieron con ejecutivos del FMI. | MEF

Por su parte, el C-PIMA incorpora al PIMA un enfoque de respuesta climática, que permite identificar mejoras para el desarrollo de infraestructura baja en carbono y resiliente al clima.

La misión técnica, solicitada por el MEF a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), busca actualizar la evaluación realizada hace seis años y orientar al Estado en la mejora continua de la gestión de la inversión pública. Los resultados serán informados el próximo año .

La titular del MEF subrayó, además, que se vienen impulsando lineamientos claros y sostenibles para asegurar que las actuales y futuras autoridades regionales y locales mantengan una gestión eficiente de los recursos públicos.

“Este Gobierno de transición impulsa cambios inmediatos para garantizar que el próximo inicie su gestión con bases sólidas, políticas predecibles y una institucionalidad fortalecida, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo económico y la inversión responsable”, añadió.

Hasta el 21 de noviembre, el FMI, liderado por el economista senior Ramón Hurtado Arcos, sostendrá reuniones técnicas con el MEF y diversas entidades del Estado, como ProInversión, OECE, CEPLAN, la Contraloría, y sectores con alta gestión de inversiones (MTC, MVCS, MINEDU, MINSA, entre otros), además de organismos responsables de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (MINAM, CENEPRED, INDECI, IGP, SENAMHI y ANA).