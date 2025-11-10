El déficit fiscal se mantuvo sin cambios entre agosto y septiembre por menores ingresos no tributarios y una leve reducción del gasto público. (Imagen: Andina).
El Gobierno dispuso medidas de austeridad para ajustar el gasto público en lo que queda del 2025. Tal como lo adelantó en entrevista con Gestión la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, las disposiciones permitirán generar ahorros estimados en S/1,200 millones durante el presente año.

