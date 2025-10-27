¿La “trampa” de la inversión pública? Foto: ANDINA
¿La “trampa” de la inversión pública? Foto: ANDINA
Únete a nuestro canal
Videnza Instituto
Videnza Instituto

En el Perú, la inversión pública sigue atrapada en una contradicción estructural: mientras los montos ejecutados alcanzan cifras récord —S/ 57,000 millones en el 2024, con una ejecución del 82%—, millones de peruanos siguen sin acceso a servicios básicos de calidad. Las brechas no se cierran; se profundizan. El problema no es cuánto se invierte, sino cómo se planifica, gestiona y ejecuta esa inversión.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.