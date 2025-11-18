El optimismo respecto a la inteligencia artificial generativa ya no es tan evidente y se debe actuar con cautela ante los hiperescaladores, según un analista que rebajó la calificación de dos de los gigantes tecnológicos favoritos de Wall Street.

Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. fueron degradadas el martes de “comprar” a “neutral” por Alexander Haissl, de Rothschild & Co Redburn, quien recortó la recomendación por primera vez desde que inició su cobertura en junio de 2022, según datos compilados por Bloomberg. Las acciones de ambas empresas caían más de un 2% en Nueva York.

La narrativa del sector de “confíen en nosotros: la Gen-AI es como los primeros días de la nube 1.0” parece “cada vez más fuera de lugar”, escribió Haissl en una nota, señalando que la economía subyacente es “mucho más débil de lo asumido”.

La caída de las acciones tecnológicas borra 1.8 billones de dólares de valor de mercado | El Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, ha caído cerca de un 5.1% desde su máximo de finales de octubre.

Las rebajas siguieron a una venta masiva en el Nasdaq 100, de fuerte componente tecnológico, que ha borrado casi US$ 1.8 billones desde su máximo de fines de octubre, dejando al índice con una caída acumulada de 5.1% hasta el cierre del lunes. Los inversores se han retirado de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial ante la preocupación por las valoraciones excesivas.

Con esta decisión, Haissl se desmarcó de la mayoría de sus colegas. Más de 90% de los analistas que cubren ambas acciones mantienen recomendaciones equivalentes a “comprar”, sin una sola calificación de “vender”, según datos de Bloomberg.

Haissl, exjefe de investigación del sector automotriz en Berenberg y Credit Suisse Group AG, comenzó su carrera como policía en Viena. Se incorporó a la firma —entonces llamada Redburn Ltd.— en 2022 e inició cobertura sobre Amazon y Microsoft con una recomendación de compra, destacando su potencial no explotado en la nube. Desde entonces, las acciones de Amazon se han más que duplicado, mientras que las de Microsoft han subido 98%.

Acciones de Amazon y Microsoft desde la iniciativa de Redburn | Las acciones de ambas compañías se han revalorizado alrededor del 100% en este periodo.

La cobertura de Haissl abarca solo tres acciones adicionales. Inició con una recomendación de venta sobre Oracle Corp. en septiembre, y los títulos de la empresa han caído cerca de 25% desde entonces. Sin embargo, su decisión de degradar a Snowflake Inc. de “neutral” a “vender” en marzo de 2024 no tuvo el mismo efecto: la acción se ha disparado alrededor de 60%. También mantiene una calificación “neutral” sobre MongoDB Inc.

Las empresas tecnológicas están gastando decenas de miles de millones de dólares para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial. En las últimas semanas, los inversores se han mostrado más preocupados por la rapidez con que los activos depreciables —como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y los servidores— pierden valor.

“Los márgenes de la Gen-AI ya suponen plazos de depreciación más largos, de 5 a 6 años, frente a solo tres años en la era inicial de la nube”, señaló Haissl. “Esto implica que la intensidad de capital de la Gen-AI es significativamente mayor, mientras que el poder de fijación de precios es notablemente más débil”.

El gestor de fondos Michael Burry, conocido por su apuesta contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera de 2008, ha hecho publicaciones enigmáticas sobre la depreciación de activos en las grandes tecnológicas.

Haissl también advirtió de un mayor riesgo de sobreinversión, “ya que la Gen-AI escala sobre una estructura inflada e ineficiente, mientras que la nube 1.0 solo creció después de lograr eficiencia”.

Rothschild & Co Redburn redujo el precio objetivo de Microsoft a US$ 500 desde US$ 560 y mantuvo el de Amazon en US$ 250. Entre los analistas seguidos por Bloomberg, Microsoft cuenta con 71 recomendaciones de compra, dos de mantener y ninguna de venta; Amazon tiene 80 compras, cinco mantener y ninguna venta.

Mientras tanto, Loop Capital mejoró la calificación de Alphabet Inc. de “mantener” a “comprar”, en el último ejemplo de cómo Wall Street se muestra cada vez más optimista con la matriz de Google. La acción es actualmente la de mejor desempeño entre el grupo de los Magníficos Siete, con un alza de 49% en lo que va del año.

Redburn realiza investigaciones detalladas sobre acciones y publica notas de decenas de páginas. El mes pasado, su analista Dominic Ball se destacó al ser el único con una calificación de venta sobre Fiserv Inc. antes del fuerte desplome bursátil de la compañía.