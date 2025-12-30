La plataforma de agentes de inteligencia artificial (IA) Manus anunció este martes que pasará a integrarse en el grupo Meta, una operación con la que la ‘startup’ china busca reforzar su desarrollo tecnológico y ampliar su alcance global sin alterar su operativa ni sus servicios actuales.

Manus informó en un comunicado publicado en su página web que “está a punto de unirse a Meta”, aunque seguirá ofreciendo sus productos y servicios de suscripción a través de su aplicación y su sitio web, y mantendrá su operativa en Singapur, donde trasladó su sede en los últimos años.

La compañía explicó que su tecnología se centra en los agentes de IA, programas capaces de planificar, decidir y ejecutar acciones encadenadas a partir de una instrucción general del usuario, a diferencia de los chatbots tradicionales, que responden de forma reactiva a cada consulta.

Estos sistemas pueden, por ejemplo, analizar información, navegar por la web, utilizar herramientas digitales y completar tareas sin intervención humana continua.

Según Manus, desde su lanzamiento la plataforma ha procesado más de 147 billones de ‘tokens’ y ha creado más de 80 millones de “ordenadores virtuales”, una infraestructura que permite a sus agentes ejecutar tareas en entornos simulados.

La empresa sostuvo que la alianza con Meta reforzará su posición en la llamada “capa de aplicación” de la IA, transformando capacidades avanzadas en sistemas escalables y utilizables en escenarios reales.

El consejero delegado de Manus, Xiao Hong, afirmó que el acuerdo permitirá a la empresa crecer “sobre una base más sólida y sostenible” sin modificar su modelo de funcionamiento ni sus procesos de decisión, y aseguró que el objetivo seguirá siendo mejorar el producto y ampliar sus servicios.

Meta, por su parte, señaló que integrará la tecnología de Manus en sus propios productos, al tiempo que continuará comercializando el servicio de manera externa, aunque no reveló los términos financieros de la operación.

Según el diario The Paper, Liu Yuan, socio de la firma de capital riesgo china ZhenFund e inversor en Manus, afirmó que se trata de “la tercera mayor adquisición de Meta desde su fundación”, solo por detrás de WhatsApp y Scale AI.

Fundada por Mark Zuckerberg, Meta es la compañía tecnológica estadounidense propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, y ha situado la inteligencia artificial como uno de los ejes centrales de su estrategia de crecimiento.

Manus, desarrollada por la empresa Butterfly Effect, creada en China antes de trasladarse a Singapur, irrumpió en marzo con una versión preliminar de su asistente, presentado como un agente de IA de uso general.

Su acceso inicial por invitación generó una fuerte demanda y situó a la compañía en el foco del sector tecnológico.

La operación se enmarca en la estrategia de Meta para reforzar su apuesta por la IA en un contexto de intensa competencia global, mientras China continúa promoviendo el desarrollo de tecnologías propias en este ámbito, pese a las restricciones y controles regulatorios existentes.