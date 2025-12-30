La startup peruana YaVendió propone una solución de inteligencia artificial para ventas por WhatsApp y TikTok, orientada a pequeños emprendedores del sector retail. (Foto: iStockphoto).
La startup peruana YaVendió propone una solución de inteligencia artificial para ventas por WhatsApp y TikTok, orientada a pequeños emprendedores del sector retail. (Foto: iStockphoto).
, que desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) para ventas a través de aplicaciones como y TikTok, presentó Yago, unorientado a automatizar tareas operativas en pequeños negocios.

Actualmente, Yago está siendo utilizado por emprendedores de sectores como moda, calzado, belleza y artículos para el hogar, principalmente en canales informales de venta como redes sociales y mensajería instantánea.

El lanzamiento se enmarca en la estrategia de expansión de YaVendió, que recientemente cerró una ronda de inversión por US$ 850,000, liderada por inversionistas internacionales. Los recursos permitirán expandir la plataforma en Latinoamérica, mejorar sus capacidades analíticas y facilitar la integración de este asistente digital.

Con esta apuesta, YaVendió busca consolidarse en el segmento de soluciones tecnológicas para micro y pequeñas empresas (mypes) en la región, un mercado con alta demanda de herramientas de automatización, pero baja penetración de formal.

En un mercado cada vez más desafiante para los emprendedores, Yago surge como un asistente digital pensado para aliviar la carga operativa y acompañar al emprendedor en sus tareas del día a día.
Startup YaVendió escala en la región con IA para ventas por WhatsApp y TikTok

YaVendió aplica inteligencia artificial para automatizar procesos de venta en plataformas como WhatsApp y TikTok, desde la atención inicial hasta la posventa.

Actualmente, más de 500 comercios en Perú, México y Brasil utilizan sus planes de pago, mientras miles acceden al servicio gratuito.

El ticket promedio de venta es US$ 60. YaVendió afirma que sus herramientas pueden generar una conversión de entre 5% y 20%, dependiendo del rubro. Entre sus clientes figuran desde emprendedores hasta empresas como o .

En 2024, la startup cerró con una facturación de US$ 350,000, y proyecta alcanzar US$ 1.5 millones en 2025, apalancada por el crecimiento en México y Perú. Hoy, casi el 50% de sus ingresos provienen de mercados internacionales, principalmente Brasil y México.

