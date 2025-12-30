La startup peruana YaVendió, que desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) para ventas a través de aplicaciones como WhatsApp y TikTok, presentó Yago, un asistente digital orientado a automatizar tareas operativas en pequeños negocios.
Actualmente, Yago está siendo utilizado por emprendedores de sectores como moda, calzado, belleza y artículos para el hogar, principalmente en canales informales de venta como redes sociales y mensajería instantánea.
El lanzamiento se enmarca en la estrategia de expansión de YaVendió, que recientemente cerró una ronda de inversión por US$ 850,000, liderada por inversionistas internacionales. Los recursos permitirán expandir la plataforma en Latinoamérica, mejorar sus capacidades analíticas y facilitar la integración de este asistente digital.
Con esta apuesta, YaVendió busca consolidarse en el segmento de soluciones tecnológicas para micro y pequeñas empresas (mypes) en la región, un mercado con alta demanda de herramientas de automatización, pero baja penetración de infraestructura tecnológica formal.
Startup YaVendió escala en la región con IA para ventas por WhatsApp y TikTok
YaVendió aplica inteligencia artificial para automatizar procesos de venta en plataformas como WhatsApp y TikTok, desde la atención inicial hasta la posventa.
Actualmente, más de 500 comercios en Perú, México y Brasil utilizan sus planes de pago, mientras miles acceden al servicio gratuito.
El ticket promedio de venta es US$ 60. YaVendió afirma que sus herramientas pueden generar una conversión de entre 5% y 20%, dependiendo del rubro. Entre sus clientes figuran desde emprendedores hasta empresas como La Positiva Seguros o Sicurezza.
En 2024, la startup cerró con una facturación de US$ 350,000, y proyecta alcanzar US$ 1.5 millones en 2025, apalancada por el crecimiento en México y Perú. Hoy, casi el 50% de sus ingresos provienen de mercados internacionales, principalmente Brasil y México.
