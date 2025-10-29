Sharf lanzó su servicio Same Day en alianza con Moova, una startup tecnológica especializada en entregas rápidas (Foto: Difusión).
Sharf lanzó su servicio Same Day en alianza con Moova, una startup tecnológica especializada en entregas rápidas (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa peruana de servicio logístico Sharf acelera su crecimiento con foco en tecnología, automatización y cobertura logística nacional, en un contexto marcado por el auge del comercio electrónico. La compañía ya ejecuta inversiones clave, consolida nuevas líneas de servicio y explora oportunidades con startups, sin perder de vista su meta anual de ingresos.

TE PUEDE INTERESAR

DiDi en Perú: crece en entregas y apunta al negocio financiero
Olva aumentará cobertura física y reenfoca crecimiento internacional vía Estados Unidos
Talma gestionará los servicios de carga y rampa de Sunrise Airlines en el nuevo Jorge Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.