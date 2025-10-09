DiDi Entrega ofrece dos modalidades: en moto, para objetos pequeños y distancias cortas; y en auto, para paquetes más grandes o trayectos largos (Foto: Difusión).
DiDi, la plataforma tecnológica que celebra cinco años en el mercado peruano, refuerza su presencia en el país con resultados positivos en sus principales líneas de negocio. La compañía reporta avances en movilidad y entregas, y continúa diversificando su oferta, mientras evalúa incorporar nuevos servicios en la capital, con la tecnología y la seguridad como pilares de su estrategia de crecimiento.

