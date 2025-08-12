Para 2025, Sharf proyecta facturar S/240 millones en un contexto preelectoral y de ajustes arancelarios. (Foto: difusión).
Para 2025, Sharf proyecta facturar S/240 millones en un contexto preelectoral y de ajustes arancelarios. (Foto: difusión).
Redacción Gestión
La empresa peruana de anunció la incorporación de la operación y tecnología de la plataforma Moova a su red de en una decisión que busca acelerar sus entregas y responder a la creciente demanda de sectores como retail, salud y

La integración permitirá a la compañía optimizar sus servicios Sameday (entrega en el mismo día) y Nextday (entrega al día siguiente), con tiempos promedio de entrega de una hora y menos de 10 minutos en zonas clave del país.

De esa manera, la firma apunta a manejar hasta 20,000 paquetes diarios en 2025, impulsada por la de procesos, nuevos centros de consolidación y mejoras en trazabilidad en tiempo real. Asimismo, mantiene su enfoque en brindar soluciones a todo tipo de clientes: grandes corporaciones, pymes (pequeñas y medianas empresas), emprendedores y personas naturales.

“Esta decisión responde a nuestra visión de liderar el mercado de en la región. Integramos capacidades tecnológicas globales que fortalecen nuestras operaciones y mejoran la experiencia de nuestros clientes. Lo hacemos sin perder de vista nuestra esencia: ofrecer un servicio cercano, flexible y confiable en cada entrega”, afirmó Pepe Ríos, CEO de Sharf.

En un entorno donde la velocidad y eficiencia son factores decisivos para la competitividad, la empresa considera que la tecnología será clave para ampliar el acceso de más peruanos al moderno.

Sharf cuenta con una red de cuatro centros de crossdocking, tres mini hubs, siete dark stores y 180 puntos de entrega, (Foto: Sharf).
Los planes de Sharf: más IA y red logística robusta

Sharf cerró el 2024 con ingresos cercanos a S/200 millones, impulsados por eficiencias operativas basadas en tecnología y sin sacrificar precios., con un plan de inversión de S/10 millones enfocado en (IA) y automatización.

La empresa cuenta con una red de cuatro centros de crossdocking (despacho sin almacenamiento), tres mini hubs, siete dark stores y 180 puntos de entrega, con alianzas con empresas como. Su meta es alcanzar 250 puntos este año, priorizando la expansión en el norte y evaluando nuevas sedes en Huancayo, Cerro de Pasco y Ayacucho.

En nuevos negocios, lanzó un servicio de exportaciones para ecommerce junto con , reforzó entregas de comercio transfronterizo desde Asia y abrió operaciones aduaneras en , con planes de conexión hacia Brasil.

