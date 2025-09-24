Ransa impulsa negocios enfocados en sectores extractivos.
Ransa impulsa negocios enfocados en sectores extractivos.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En la diversificación de sus operaciones, la peruana Ransa -con presencia en 12 países de América Latina- también expande sus servicios hacia los sectores extractivos como el petróleo, gas y la minería. Para las compañías de este último rubro y sus proveedores, la firma logística concentra sus negocios en la consolidación y transporte de su carga de importación. Sin embargo, también ve espacio para ampliar su presencia en la competitiva actividad del transporte de productos terminados (concentrados de minerales) y potencial en Chancay por la operación del nuevo megapuerto.

TE PUEDE INTERESAR

Metso acelera en Perú: US$ 20 millones para Arequipa y alista nueva fábrica en Lurín
Arabia Saudita pone los ojos en Perú: invertiría en cobre, litio y tierras raras
Famesa invertirá casi US$1 millón en modernizar su planta de explosivos en Chancay

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.