Promperú emprende una misión de inversiones en San Martín y Loreto con representantes de cadenas hoteleras procedentes de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile, a fin de atraer capital extranjero a la Amazonía peruana.

Dicha rueda de encuentros se realizará hasta el 13 de junio, y según Promperú, los ejecutivos están conociendo presencialmente 12 propuestas de inversión hotelera por un monto conjunto de US$ 27 millones.

Entre las categorías de inversión se encuentran: hoteles en operación con potencial de ampliación y mejora de categoría, proyectos en etapa de desarrollo y terrenos estratégicos destinados a la implementación de nuevos establecimientos turísticos.

Vale acotar que entre 2003 y 2025, Perú registró US$ 2,411 millones de inversión extranjera directa (IED) mediante 49 proyectos, de acuerdo con fDiMarkets de Financial Times. La mayoría de estos pertenecen a la categoría alojamiento (80%).

Segmentos como turismo de bienestar y de naturaleza son las principales cartas de presentación. Foto: Renzo Salazar

San Martín tiene siete propuestas, mientras que Loreto, cinco; y todas se enfocan en segmentos con creciente demanda internacional como el turismo de bienestar (wellness) y el de naturaleza (avistamiento de flora y fauna).

Promperú añade que la Amazonía se puede perfilar como un destino competitivo para inversiones sostenibles, a partir de la riqueza de su biodiversidad y del creciente interés de los viajeros por vivencias genuinas y con bajo impacto ambiental.

Asimismo, se detalla sobre los incentivos y beneficios tributarios del Perú para la inversión extranjera, sumado a espacios de colaboración con autoridades regionales, empresarios y actores turísticos claves en cada zona.