Promperú se reúne con desarrolladoras hoteleras y fondos de inversión de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile. Foto: Eco Amazonía Lodge
Promperú se reúne con desarrolladoras hoteleras y fondos de inversión de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile. Foto: Eco Amazonía Lodge
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Redacción Gestión
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con representantes de cadenas hoteleras procedentes de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile, a fin de atraer capital extranjero a la Amazonía peruana.

Dicha rueda de encuentros se realizará hasta el 13 de junio, y según Promperú,

Entre las categorías de inversión se encuentran: hoteles en operación con potencial de ampliación y mejora de categoría, proyectos en etapa de desarrollo y terrenos estratégicos destinados a la implementación de nuevos establecimientos turísticos.

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Vale acotar que entre 2003 y 2025, Perú registró US$ 2,411 millones de inversión extranjera directa (IED) mediante 49 proyectos, de acuerdo con fDiMarkets de Financial Times. La mayoría de estos pertenecen a la categoría alojamiento (80%).

Segmentos como turismo de bienestar y de naturaleza son las principales cartas de presentación. Foto: Renzo Salazar
Segmentos como turismo de bienestar y de naturaleza son las principales cartas de presentación. Foto: Renzo Salazar

San Martín tiene siete propuestas, mientras que Loreto, cinco; y todas se enfocan en segmentos con creciente demanda internacional como el turismo de bienestar (wellness) y el de naturaleza (avistamiento de flora y fauna).

Promperú añade que , a partir de la riqueza de su biodiversidad y del creciente interés de los viajeros por vivencias genuinas y con bajo impacto ambiental.

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Asimismo, se detalla sobre los incentivos y beneficios tributarios del Perú para la inversión extranjera, sumado a espacios de colaboración con autoridades regionales, empresarios y actores turísticos claves en cada zona.

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