La nueva sede de TRADI en Piura cuenta con una superficie de 2,133 metros cuadrados.
La nueva sede de TRADI en Piura cuenta con una superficie de 2,133 metros cuadrados.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

continúa ejecutando su estrategia de crecimiento a nivel nacional. La empresa, dedicada a la comercialización y distribución de para diversos sectores productivos, inauguró una nueva sede en Piura, una de las regiones donde observa oportunidades vinculadas al desarrollo económico y de infraestructura.

La nueva operación demandó una inversión aproximada de US$ 150,000 y contempla una instalación de 2,133 metros cuadrados.

Piura representa una ciudad estratégica para nuestro crecimiento debido al constante desarrollo económico que registra en diversos sectores productivos”, señalaron representantes de la empresa.

Asimismo, la sede permitirá ofrecer una atención más rápida y cercana a clientes vinculados a los , industria, metalmecánica e infraestructura.

La compañía evalúa nuevas aperturas en el centro y oriente del país como parte de su expansión nacional.
La compañía evalúa nuevas aperturas en el centro y oriente del país como parte de su expansión nacional.
LEA TAMBIÉN: Estas son las zonas más caras en Piura: precio del metro cuadrado sube hasta en 10%

Portafolio para construcción e industria

La sede ofrecerá y materiales complementarios dirigidos principalmente a los sectores construcción, metalmecánica e industria naval. Entre ellos figuran tubos, planchas, perfiles, vigas, ángulos, plaadisatinas, bobinas, soldadura y discos.

La inauguración reunió a empresarios del sector construcción, distribuidores, socios estratégicos y representantes de la , además de ejecutivos de la compañía.

TRADI atiende sectores como construcción, metalmecánica, minería e industria a través de su red de distribución de acero.
TRADI atiende sectores como construcción, metalmecánica, minería e industria a través de su red de distribución de acero.
LEA TAMBIÉN: ¿Licencia para construir no basta? Distritos podrían cuestionar informe de revisores urbanos

Expansión en evaluación

La apertura en Piura se suma a las operaciones que TRADI ya puso en marcha en Arequipa y Chiclayo como parte de su plan de crecimiento nacional.

En declaraciones a Gestión en 2025, Emilio Van Oordt, gerente general de Tradisa, explicó que la estrategia de expansión buscaba acercar la oferta de la compañía a regiones con una alta concentración de actividades vinculadas a la minería, construcción e industria.

Hasta mediados del año pasado, la empresa operaba principalmente a través de cinco locales ubicados en Lima. La expansión hacia provincias forma parte de una estrategia orientada a ganar cercanía con clientes de sectores productivos que demandan acero y materiales complementarios para sus operaciones.

En esa línea, la empresa informó que actualmente evalúa nuevas aperturas en el centro y oriente del país, con el objetivo de ampliar su cobertura geográfica y acercar su oferta a más regiones del Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Acero, ladrillo y cemento: ¿cuáles son los pronósticos de precios para el 2026?
Alambrón de acero de China, el producto que enfrenta a Aceros Arequipa e importadores nacionales
¿Tensiones por el acero en Perú? Lo que teme la industria local frente a los productos de China

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.