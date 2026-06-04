TRADI continúa ejecutando su estrategia de crecimiento a nivel nacional. La empresa, dedicada a la comercialización y distribución de productos de acero para diversos sectores productivos, inauguró una nueva sede en Piura, una de las regiones donde observa oportunidades vinculadas al desarrollo económico y de infraestructura.

La nueva operación demandó una inversión aproximada de US$ 150,000 y contempla una instalación de 2,133 metros cuadrados.

“Piura representa una ciudad estratégica para nuestro crecimiento debido al constante desarrollo económico que registra en diversos sectores productivos”, señalaron representantes de la empresa.

Asimismo, la sede permitirá ofrecer una atención más rápida y cercana a clientes vinculados a los sectores construcción, industria, metalmecánica e infraestructura.

La compañía evalúa nuevas aperturas en el centro y oriente del país como parte de su expansión nacional.

Portafolio para construcción e industria

La sede ofrecerá productos de acero y materiales complementarios dirigidos principalmente a los sectores construcción, metalmecánica e industria naval. Entre ellos figuran tubos, planchas, perfiles, vigas, ángulos, plaadisatinas, bobinas, soldadura y discos.

La inauguración reunió a empresarios del sector construcción, distribuidores, socios estratégicos y representantes de la Cámara de Comercio de Piura, además de ejecutivos de la compañía.

TRADI atiende sectores como construcción, metalmecánica, minería e industria a través de su red de distribución de acero.

Expansión en evaluación

La apertura en Piura se suma a las operaciones que TRADI ya puso en marcha en Arequipa y Chiclayo como parte de su plan de crecimiento nacional.

En declaraciones a Gestión en 2025, Emilio Van Oordt, gerente general de Tradisa, explicó que la estrategia de expansión buscaba acercar la oferta de la compañía a regiones con una alta concentración de actividades vinculadas a la minería, construcción e industria.

Hasta mediados del año pasado, la empresa operaba principalmente a través de cinco locales ubicados en Lima. La expansión hacia provincias forma parte de una estrategia orientada a ganar cercanía con clientes de sectores productivos que demandan acero y materiales complementarios para sus operaciones.

En esa línea, la empresa informó que actualmente evalúa nuevas aperturas en el centro y oriente del país, con el objetivo de ampliar su cobertura geográfica y acercar su oferta a más regiones del Perú.