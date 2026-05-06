Inversión privada en Piura y proyectos en cartera

Piura proyecta sostener su dinamismo económico en 2026 sobre una sólida cartera de inversión privada estimada entre US$7,000 millones y US$8,000 millones, concentrada en sectores como agroindustria, minería y logística. Según Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, “casi el 60% de los empresarios planea invertir”, lo que refleja un escenario de optimismo moderado en la región. Este impulso se da tras un 2025 en el que la economía regional creció más de 6%, por encima del promedio nacional.

En el sector retail, Piura concentra inversiones en la expansión de centros comerciales. Según Gómez Matos, “se terminó una ampliación muy importante del Real Plaza Piura y está en curso la ampliación del Mall Plaza”, lo que refleja el dinamismo del consumo. A ello se suma el desarrollo del Mercado Mayorista de Catacaos, valorizado en S/40 millones, que “será como un mall de perecederos” y ya inició ventas, ampliando la oferta comercial y logística en la región.

La ampliación del Real Plaza Piura se ejecuta desde noviembre de 2024 y contempla obras entre 2025 y 2026, como parte del plan de expansión de Intercorp en regiones. El proyecto demanda una inversión cercana a S/ 90 millones (unos US$ 20 millones) y comprende una intervención en más de 53,000 m² del complejo, que incluye tanto la ampliación de nuevas áreas comerciales como la remodelación de espacios existentes. Entre sus principales componentes figuran la expansión de tiendas ancla, nuevas zonas gastronómicas y la incorporación de más locales.

En tanto, la expansión de Mallplaza Piura se desarrollará entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2027, con una inversión estimada de US$ 25.4 millones. El proyecto sumará 7,200 m² adicionales, elevando su superficie arrendable a 49,158 m², e incorporará una nueva plaza gastronómica y mayor oferta comercial. Con una ocupación cercana al 96%, la iniciativa busca consolidar al centro comercial como un activo de alto nivel en el norte del país.

En minería, destacan dos proyectos de gran escala que forman parte de la cartera privada. El Proyecto Algarrobo, con una inversión de US$2,800 millones, fue adjudicado por Proinversión y se encuentra en una primera etapa de estudios hídricos que durará tres años, con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua para la población antes de iniciar la fase minera. Asimismo, el proyecto Río Blanco, también superior a los US$2,800 millones, ubicado en Huancabamba, forma parte de las iniciativas clave para el desarrollo del sector.

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Sectores que impulsan el crecimiento regional y plan 2026

El crecimiento económico de Piura se sostiene en una combinación de sectores clave que dinamizan la actividad regional. Según Matos, los principales motores son la agroexportación, la pesca, el turismo, los servicios y la construcción. En particular, destacó la importancia de la actividad pesquera —especialmente la pota— y el rol de la agroexportación como soporte del dinamismo regional.

En términos estructurales, este dinamismo enfrenta limitaciones importantes. “Necesitamos seguridad hídrica para mantener el éxito agroexportador”, advirtió el ejecutivo, al señalar uno de los principales cuellos de botella para sostener la actividad productiva. A ello se suma un rezago en competitividad: Piura es la segunda región más poblada del país, pero ocupa el puesto 16, lo que refleja brechas en infraestructura, conectividad y planificación.

De cara al 2026, las proyecciones económicas son moderadamente optimistas. “Esperamos crecer por encima del promedio nacional (más del 3%)”, señaló Gómez, aunque con cautela frente a tres riesgos principales: fenómenos climáticos —como un posible Niño costero o global—, el contexto electoral y la ejecución de obras públicas mal planificadas que afectan la actividad económica.

Sector turismo: caídas de visitas en 2025 e impacto económico

El sector turismo en Piura cerró el 2025 con un balance negativo, pese al buen desempeño general de la economía regional. “Fue un año débil, no expansivo”, afirmó Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Los arribos a hospedajes cayeron 15.7%, mientras que el flujo de pasajeros pasó de cerca de un millón 200 mil en 2024 a poco más de un millón 70 mil en 2025, reflejando una menor afluencia de visitantes.

Asimismo, se registraron caídas en atractivos turísticos como Narihualá (-9.7%) y el museo Vicús (-21.4%). Este retroceso se dio a pesar de que la región creció más de 6% en términos de PBI, evidenciando una desconexión entre el dinamismo económico y el desempeño del turismo.

Aun así, el sector mantiene un rol clave en la economía regional. El turismo representa cerca del 3% del PBI de Piura, moviliza alrededor de S/500 millones al año y genera entre 70,000 y 80,000 empleos. La actividad está sostenida principalmente por el turismo interno: el 91.4% de visitantes son nacionales, frente a un 8.6% de extranjeros.

El turismo en Piura se centra, casi exclusivamente, en la visita a las playas. (Foto: Andina)

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Concentración del turismo en playas y proyecciones 2026

En cuanto a la oferta, más del 80% del turismo en Piura se concentra en playas, con Máncora como principal destino, seguido de Piura ciudad, Los Órganos, El Ñuro, Lobitos, Catacaos y Vichayito. Sin embargo, el sector enfrentó un inicio de año adverso en 2025 debido a factores externos. “Tuvimos un mal inicio de año por un derrame de petróleo que golpeó bastante el turismo”, señaló Gómez, a lo que se sumó una crisis hídrica que afectó la operatividad de hoteles y generó cancelaciones.

El perfil del visitante muestra estadías promedio de cinco noches y un gasto diario de S/116 en el caso del turista nacional, mientras que el extranjero —con datos de referencia prepandemia— permanece seis noches y gasta entre US$1,300 y US$1,400. En la estructura del gasto destacan restaurantes (100%), traslados internos (92%), transporte terrestre (74%) y alojamiento (73%), evidenciando el peso de los servicios en la cadena turística.

De cara al 2026, las proyecciones para el sector son cautelosas y están más orientadas a la recuperación que a la expansión. “En cuanto al sector turismo, el objetivo para este 2026 es llegar a los números de 2019”, indicó el presidente del gremio, reconociendo que la región aún no alcanza niveles prepandemia. Este proceso estará condicionado por riesgos como los fenómenos climáticos —con alerta de Niño costero— y otros factores que podrían afectar la demanda, lo que plantea el reto de reactivar el turismo en un entorno todavía incierto.

Así lo señaló esta semana la viceministra de Turismo, Isabel Álvarez, desde una ceremonia en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Órganos, donde afirmó que esta actividad genera importantes beneficios a la cadena turística. (Foto: Mincetur)