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Sandra Reyes
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Piura es una de las regiones con mayor dinamismo económico del Perú, aunque con contrastes en sectores clave como el turismo. Para el 2026, el reto será recuperar los niveles prepandemia en un contexto de crecimiento proyectado por encima del 3% y con riesgos aún presentes. En paralelo, la región busca sostener su expansión con una cartera de inversión privada que incluye proyectos mineros, comerciales y de infraestructura. ¿Qué proyecta Piura en este escenario?

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