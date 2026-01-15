La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) eligió al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, como su nuevo titular.

Su designación se dio por unanimidad entre los 25 integrantes de la ANGR.

En el discurso que pronunció tras asumir el cargo, el nuevo titular de la asamblea saludó que su elección se haya dado por consenso e invocó al Gobierno Central a cumplir con los compromisos asumidos a favor de las regiones.

“Se asumieron compromisos y deben cumplirse”,manifestó el gobernador de Piura, quien recordó que en estos se encuentran comprendidos “proyectos importantes que hace más de 20 o 25 años pedimos ejecutar”.

Neyra señaló también que, durante su gestión, la ANGR ratificará su compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad ciudadana. “Sin ella no hay desarrollo”, afirmó.

Sobre este punto, recordó que los gobiernos regionales han venido asumiendo funciones anteriormente desarrolladas por el Ministerio del Interior, invirtiendo, asimismo, en la compra de vehículos para el patrullaje.

LEA TAMBIÉN: ANGR se pronuncia por crisis en la Fiscalía y exigen reforma del sistema de justicia

En ese sentido, señaló que debe insistirse en la invocación para que se invierta más en labores de inteligencia, que son las que previenen la comisión de delitos.

Inversión en las regiones

El nuevo presidente de la ANGR también destacó que el año pasado se registró un “récord histórico” en cuanto a inversiones regionales, al cerrarse dicho periodo con un 94.5% de ejecución. En tal sentido, agradeció la labor desarrollada por los equipos técnicos de los gobiernos regionales que posibilitaron ese logro.

Sin embargo, también señaló que el gobierno central debe tomar en cuenta no solo el nivel de ejecución presupuestal, sino también cómo encontraron los gobernadores sus regiones al inicio de sus gestiones y con qué recursos cuentan actualmente.

Luis Neyra,nuevo presidente de la ANGR, invocó a que se cumplan los compromisos para desarrollar proyectos en las regiones.. Foto: Andina.

Neyra saludó la gestión del presidente saliente de la ANGR, el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, de quien dijo que ha dejado en azul las cuentas de la institución luego de que esta fuera encontrada en situación de déficit desde el 2023.

El consejo directivo de la ANGR cuenta también entre sus integrantes a los gobernadores de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola; de Ica, Jorge Hurtado Herrera; y de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas.También participan las gobernadoras de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, y de Lima Provincias, Rosa Vásquez Cuadrado.

Reunión de José Jerí con un empresario chino

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, José Jerí.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, se pronunció sobre la reunión de Jerí con un empresario chino en un chifa ubicado en San Borja.

En declaraciones a la prensa, dijo que hay que esperar a las investigaciones para que pueda tomar una posición junto con los demás gobernadores regionales.