El mandatario fue enfático al señalar que la norma apunta a cortar una de las modalidades más utilizadas por el sicariato y la delincuencia común. Foto: GEC.
El presidente de la República, , anunció que en las próximas horas será publicado en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que prohíbe la . La medida, precisó, permitirá a la Policía Nacional del Perú ejecutar intervenciones inmediatas a nivel nacional.

El mandatario fue enfático al señalar que la norma apunta a cortar una de las modalidades más utilizadas por el .

“Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad”, declaró.

debido a la inseguridad y sostuvo que la prohibición busca recuperar la tranquilidad en las calles.

“No puede volver a pasar que alguien vea pasar a dos en moto y pase desapercibido o no se intervenga. Ya no hay excusa”, remarcó.

Asimismo, explicó que la medida pretende reducir la sensación de temor entre conductores y peatones. “Que cuando uno esté manejando no haya la duda de que pueden atentar contra la vida de uno”, indicó.

Ley contra la extorsión entra en vigor el lunes

El decreto se enmarca en una que incluye la implementación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato. El presidente confirmó que esta norma entrará en vigor a más tardar el lunes 19 de enero.

Según adelantó, la reglamentación -que contempla la creación de un grupo de élite policial y fiscal (GIES), así como mecanismos de extinción de dominio— será aprobada por el Consejo de Ministros este sábado y publicada el domingo, con el objetivo de cerrar el cerco legal contra el crimen organizado.

