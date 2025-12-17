Desde hoy, 17 de diciembre, entró en vigencia el uso obligatorio de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje con tecnología RFID para motocicletas, mototaxis y otros vehículos de la categoría L, la cual incorpora un chip con información relevante que permitirá una identificación vehicular más rápida y segura, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida se aplica a las nuevas unidades adquiridas, transferencias de propiedad, modificaciones de características vehiculares y a los usuarios que decidan realizar el cambio de manera voluntaria.

La nueva placa incorpora un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) en una calcomanía electrónica ubicada en la parte frontal del vehículo, que permite la lectura automática a distancia mediante lectores manuales o pórticos instalados en la vía pública.

Este sistema facilitará el acceso en tiempo real a información como la identificación del vehículo, vigencia del SOAT, inspecciones técnicas y otros datos relevantes.

Asimismo, la placa posterior metálica presenta mejoras de seguridad, como mayor tamaño (17 x 20 cm), fondo blanco, hologramas, código láser, sello de agua y una nueva codificación alfanumérica de siete caracteres (tres letras y cuatro dígitos), lo que contribuirá a reducir la falsificación, clonación y manipulación.

La directora de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, Ofelia Soriano, señaló que esta disposición fortalecerá la seguridad vial y ciudadana.

“La nueva placa permitirá integrar a las motocicletas con sistemas inteligentes de transporte, como peajes electrónicos, control de velocidad y fiscalización automatizada, además de reducir trámites presenciales y mejorar la transparencia”, destacó.

Por su parte, la especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, Yushara Sacsa Tello, explicó que el chip funcionará como una herramienta clave durante los controles en las vías.

“Funcionará como un escáner para ayudar a proveer información durante los controles, permitiendo identificar si una motocicleta ha sido robada o está involucrada en un acto delictivo”, indicó.

Sacsa Tello precisó que, desde hoy, el uso de estas placas es obligatorio para quienes adquieran motocicletas y mototaxis nuevos en todo el país, mientras que los vehículos que aún cuentan con placas antiguas deberán adecuarse al nuevo sistema cuando el MTC apruebe el cronograma de replaqueo en las próximas semanas.

Añadió que el costo del cambio será asumido por los propietarios y bordeará los S/ 27 por el trámite ante la Sunarp, además del pago correspondiente por la emisión de ambas placas.

La asignación del número de matrícula estará a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), mientras que la Policía Nacional del Perú será responsable del control operativo en las vías, verificando el cumplimiento de esta nueva disposición que busca mejorar la identificación vehicular y reforzar la lucha contra la delincuencia.