El uso de estas nuevas placas será obligatorio para todas las motos que se comercialicen a partir de esa fecha. Foto: Andina.
La comenzará a emitir desde el 17 de diciembre el nuevo modelo de placas para motocicletas, un formato renovado que incorpora tecnología RFID y cambios en el diseño para facilitar la .

Así lo confirmó Jorge Tamayo, gerente de Operaciones de la .

El uso de estas nuevas placas será obligatorio para todas las motos que se comercialicen a partir de esa fecha, mientras que los deberán acogerse, desde 2026, a un proceso progresivo de replaqueo nacional.

El nuevo diseño incorpora una placa posterior de siete dígitos, con un tamaño de 17 × 20 cm, fondo blanco y caracteres más grandes para mejorar la identificación a distancia.

Pero la principal innovación es un chip RFID (identificación por radiofrecuencia) que estará adherido al faro delantero mediante una placa holográfica transparente.

Este dispositivo, único y no clonable, almacenará información clave del : el número de matrícula y el número de serie del motor.

La tecnología RFID permitirá a entidades como la y la verificar de forma inmediata si una moto tiene autorización para circular, registra sanciones o incluso cuenta con orden de captura.

Aunque no mide velocidad, el chip podrá ser leído por antenas instaladas en puntos estratégicos, permitiendo rastrear el paso de las motos para intervenciones rápidas ante infracciones o actividades sospechosas.

Replaqueo obligatorio desde febrero de 2026

El establecerá el cronograma que regirá para los 3.7 millones de motos y trimotos que circulan actualmente en el país.

El proceso de reemplazo de placas iniciará en febrero de 2026, organizado según el último dígito de la matrícula antigua, y se extenderá hasta noviembre de 2031.

Cada mes se convocará a un grupo de propietarios para realizar el cambio. La nueva placa será válida y obligatoria en todo el territorio nacional.

Multas y sanciones desde octubre de 2026

Quienes no cumplan con el replaqueo en las fechas asignadas enfrentarán sanciones desde octubre de 2026. La falta será equivalente a circular sin placa (M24), lo que incluye la posibilidad de incautación del vehículo y otras medidas administrativas.

Según , las nuevas placas cuentan con sistemas avanzados de seguridad para evitar falsificaciones y han sido diseñadas para resistir el uso cotidiano sin deteriorar su legibilidad ni afectar el funcionamiento del chip.

