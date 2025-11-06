El mercado automotor peruano continúa acelerando su recuperación. En octubre, la venta de vehículos nuevos creció 26.8% interanual, alcanzando 16,632 unidades, el nivel más alto desde enero de 2013, según cifras de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) difundidas por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Entre enero y octubre, se vendieron 152,026 unidades, lo que representa un crecimiento acumulado de 20.6% frente al mismo periodo del 2024, superando incluso el total comercializado durante todo el año pasado.

“El dinamismo del mercado automotor ha sido impulsado por una combinación de factores económicos y comerciales favorables, como la mejora del financiamiento vehicular, la caída del tipo de cambio, la mayor competencia entre marcas y la reducción de los costos logísticos internacionales”, explicó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

SUV lideran el mercado

El segmento de SUV continúa dominando las preferencias de los consumidores, con 77,929 unidades vendidas entre enero y octubre, un incremento de 27.4%. “Más de la mitad de los vehículos livianos nuevos vendidos en el país son SUV, lo que demuestra la preferencia por modelos versátiles y de mayor confort”, detalló Morisaki.

Las pick-ups y furgonetas también mostraron un avance sólido, con 31,456 unidades (+27.2%), seguidas por las camionetas (20,008 unidades, +16.3%). En contraste, el subsegmento de automóviles fue el único en retroceder, con una ligera caída de 1.4%, al registrar 22,633 unidades.

Venta de vehículos livianos, del 2016 al 2025. Foto: AAP.

Camiones y transporte pesado mantienen el impulso

El segmento de vehículos pesados también contribuyó al desempeño positivo del mercado. En octubre se comercializaron 1,928 camiones y tractocamiones, un aumento de 55% interanual . En el acumulado del año, las ventas sumaron 16,899 unidades, lo que equivale a un crecimiento de 34%.

“El repunte del transporte pesado está directamente relacionado con la reactivación de sectores clave como minería, construcción, hidrocarburos, manufactura y comercio, que demandan más capacidad logística. A ello, se suma un entorno financiero más favorable, con mejores condiciones crediticias y una caída del tipo de cambio, factores que han contribuido a hacer más accesible la adquisición de este tipo de vehículos”, precisó Morisaki.

El segmento de minibuses y ómnibus también mostró dinamismo, con un alza de 25.4% en octubre (321 unidades) y un total acumulado de 3,162 unidades (+34.7%). Este resultado responde al mayor movimiento en actividades vinculadas al turismo, hotelería y entretenimiento, sectores que han retomado fuerza tras años de contracción.

Vehículos menores también crecen

Las ventas de vehículos menores mantuvieron su tendencia ascendente. En octubre se colocaron 40,875 unidades, lo que representa un incremento interanual de 28.5%. Entre enero y octubre, el mercado totalizó 349,958 unidades (+20.7%).

De ese total, 243,327 correspondieron a motocicletas (+19.5%) y 106,631 a trimotos (+23.6%). Según la AAP, el crecimiento del segmento refleja el impacto positivo del consumo privado, la mejora del empleo formal y un acceso más amplio al crédito.

Además, señaló el vocero, la estabilidad de la inflación dentro del rango meta, sumado a la mejora de los ingresos de los hogares, ha fortalecido el poder adquisitivo de los consumidores.

Desde el lado de la oferta, el entorno también ha sido propicio, gracias a la caída del tipo de cambio y la reducción de los costos logísticos, que han contribuido a abaratar los precios, mientras que la introducción de nuevos modelos y marcas, junto con una mayor disponibilidad de inventarios y estrategias comerciales más intensas por parte de los concesionarios, han ampliado las opciones para los compradores, estimulando aún más la demanda.

Perspectivas al cierre del 2025

De cara a los últimos meses del año, la AAP prevé que el mercado mantenga su dinamismo, incluso en un contexto político más incierto ante la cercanía de las elecciones presidenciales.

“El consumo privado y la inversión empresarial han mostrado una resiliencia mayor a la esperada. Además, la próxima inyección de liquidez por gratificaciones y posibles liberaciones de AFP y CTS podría impulsar aún más las ventas hacia fin de año”, sostuvo el economista.