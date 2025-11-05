Senya Andreev, country manager de inDrive en Perú (Foto: Josimar Cóndor)
Josimar Cóndor
A mediados de 2025, la plataforma de origen ruso inDrive se planteó el objetivo de convertirse en una super app en Perú. Rumbo a esa meta, transita una ruta marcada no solo por la expansión de su negocio de movilidad urbana con más conductores y alianzas para extender la flota, sino también por el impulso de nuevos servicios como Money, que comenzó enfocado en préstamos a conductores, pero que podría ampliar su cobertura. Conozca los planes de la compañía para el 2026.

