La plataforma global de movilidad y servicios urbanos inDrive, que ya suma más de 360 millones de descargas en 48 países, anunció sus principales resultados en Perú durante el primer semestre de 2025, consolidándose como la aplicación de transporte más descargada del país al cierre de 2024, según Sensor Tower.

De acuerdo con la compañía, sus operaciones en Perú crecieron un 32% en los primeros seis meses de 2025, apoyadas en la diversificación de sus servicios y un plan de seguridad reforzado.

“Nuestro crecimiento en Perú es un testimonio directo de nuestra misión: desafiar la injusticia para impactar positivamente en la vida de las personas. Estos indicadores demuestran que estamos construyendo mucho más que una Superapp; estamos creando un ecosistema que responde a las necesidades reales de los peruanos”, señaló Senya Andreev, country manager para inDrive en Perú.

inDrive impulsa campaña que alienta a poder elegir el precio de los viajes.

Resultados de la expansión de inDrive en Perú

De acuerdo con Sensor Tower, inDrive cerró el 2024 como la aplicación de transporte más descargada del Perú. Su ecosistema hoy integra cinco servicios: movilidad urbana, delivery, transporte interurbano, carga y servicios financieros (inDrive Money).

El segmento “inDrive Entregas para Negocios” reportó un crecimiento del 44% en clientes B2B en los últimos seis meses. Actualmente, es una solución que beneficia a parte de las 3.2 millones de pymes (pequeñas y medianas empresas) peruanas, destacando que el 51% de las empresas valora trabajar con repartidores habituales.

La demanda de los peruanos aumenta en festividades: en Semana Santa, los viajes al aeropuerto Jorge Chávez subieron un 53%; mientras que en el Día de la Madre, los pedidos de delivery aumentaron un 49% y los viajes en movilidad un 50% a nivel nacional.

inDrive indicó que reforzó su estrategia de seguridad con una alianza con Truora, que permite la validación automática de identidad y antecedentes de los conductores a través de datos oficiales y biometría, elevando la confianza entre usuarios y conductores.

Senya Andreev, country lead de inDrive para Perú, en entrevista con Gestión. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec).

Negociaciones para nuevas alianzas

En entrevista con Gestión, Senya Andreev, Country Lead de inDrive para Perú, comentó recientemente que estaban negociando alianzas con empresas. “Para los pasajeros, vamos a lanzar una campaña grande con Yape (premios en efectivo), y daremos muchos pasos en esta dirección", dijo en julio pasado.

“Para los conductores, tenemos alianzas con Interseguro y Entel (descuentos y sorteos), y vamos a añadir mucho más antes del fin de año, pero no puedo adelantar detalles. También hay alianzas con flotas para darles mejores accesos a la adquisición de vehículos: ahora tenemos tres partners y estamos creciendo mucho en este sentido", agregó.