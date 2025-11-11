La Policía Nacional del Perú (PNP) recordó las disposiciones vigentes para los motociclistas durante el estado de emergencia decretado en Lima y Callao, que restringe la circulación de dos adultos en un mismo vehículo.

La medida, según la jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, coronel Rocío Mayhua Rivera, busca reforzar la seguridad ciudadana y reducir delitos cometidos a bordo de motocicletas.

Mayhua precisó que actualmente no se aplica sanción económica ni internamiento del vehículo si se detecta a dos personas adultas en una moto. En estos casos, los agentes solicitan al copiloto descender, permitiendo que el conductor continúe su trayecto. La única excepción es el traslado de un adulto con un menor de edad, lo cual no constituye infracción, dijo la coronel en Canal N.

Durante los operativos, los efectivos verifican los documentos del conductor y del vehículo, así como la identidad de los ocupantes. Si el motociclista no cuenta con licencia, SOAT o placa legible, la unidad puede ser retenida y trasladada al depósito, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito.

Respecto al uso del chaleco con número de placa, la coronel aclaró que su fiscalización solo aplica en los distritos expresamente incluidos en la declaratoria de emergencia y cuando la norma lo precise.

“Hasta el momento, esta condición no se cumple, por lo que no hay sanciones por no usar chaleco”, indicó.

En tanto, el uso del casco certificado sigue siendo obligatorio, con modelos aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aún se espera la publicación de una norma técnica sobre visores, por lo que los conductores pueden circular con visores transparentes, oscuros o con lentes de protección.

La PNP reiteró que no existe multa por llevar a un copiloto adulto durante la emergencia, pero sí se aplican sanciones por infracciones vigentes, como no usar casco (M-59, S/ 428), portar una placa ilegible o carecer de documentos obligatorios.