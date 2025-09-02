Alertan que motos y vehículos Honda podrían tener fallas: ¿Qué modelos?. Foto: Honda Perú.
Alertan que motos y vehículos Honda podrían tener fallas: ¿Qué modelos?. Foto: Honda Perú.
de la marca podrían tener defectos en los sistemas de frenos, iluminación y bombas de combustible, lo que pondría en riesgo la seguridad de conductores, pasajeros y terceros, informó el a través de su

La empresa indicó que 4371 vehículos Honda de los modelos CR-V (2018-2019), HR-V (2018-2020), WR-V (2018), Pilot (2017-2020), Accord (2018-2019), Civic (2018-2019), Ridgeline (2019) y Odyssey (2018-2020)

También reportó que del modelo Honda Pilot (2024-2025), fabricados en Estados Unidos, presentan una posible falla en el pasador del pivote del pedal de freno.

Este defecto puede hacer que el pasador se suelte de su soporte, provocando un movimiento lateral anormal del pedal. Esto generaría la reducción o pérdida de , o dejar la luz de freno encendida, aumentando así el riesgo de accidente y lesiones.

Por otro lado, también se advirtió sobre problemas en 406 motocicletas Honda CBF300NA (CB300R Neo Sports Café), fabricadas en Tailandia entre 2018 y 2022.

Indicaron que las vibraciones en estos últimos vehículos podrían causar la pérdida de contacto en el circuito de la placa del faro delantero, provocando que este parpadee o se apague. Esta falla aumenta al reducir la visibilidad del conductor durante la noche.

Tras este panorama, y como información adicional, el proveedor ha puesto a disposición de la línea telefónica 0800-28000 y el correo servicioalcliente@honda.com.pe para consultas.

El Indecopi a través de su Sistema de Alertas de Consumo, advirtió sobre posibles fallas en vehículos Honda que podrían poner en riesgo la seguridad de consumidores. Foto: Indecopi
El Indecopi a través de su Sistema de Alertas de Consumo, advirtió sobre posibles fallas en vehículos Honda que podrían poner en riesgo la seguridad de consumidores. Foto: Indecopi

