KKR se encuentra en las primeras fases de evaluación de una inversión de capital o deuda para mejorar la posición financiera de Nissan, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

Las conversaciones están en curso y KKR puede decidir no buscar un acuerdo, dijeron las personas. Los representantes de KKR y Nissan declinaron hacer comentarios.

El jueves, Honda y Nissan pusieron fin formalmente a las negociaciones para combinarse en lo que habría sido uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo.

Las dos, junto con Mitsubishi Motors Corp., mantendrán una asociación estratégica y colaborarán en el desarrollo interno de baterías, conducción autónoma, software y tecnología de vehículos eléctricos.

El logotipo de KKR & Co. en un teléfono inteligente colocado en el distrito de Brooklyn de Nueva York, EE.UU., el miércoles 12 de julio de 2023. Fotógrafo: Gabby Jones/Bloomberg

Nissan ha estado buscando un nuevo socio al caer las conversaciones con Honda, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto, idealmente del sector tecnológico y con sede en Estados Unidos.

Abandonar el acuerdo con Honda es una gran apuesta para Nissan, a la cual se le critica por su línea de productos anticuada que la obliga a vender productos con descuentos, un factor que ha golpeado sus resultados.

KKR lleva mucho tiempo presente en Japón, con inversiones que incluyen al proveedor de piezas de automóviles Marelli Holdings Co. La reestructuración de Marelli en 2022 le costó a la firma los US$ 2,000 millones que invirtió en la empresa. Los bancos acreedores de Marelli perdieron ¥ 450,000 millones (US$ 2,900 millones).

La firma de capital privado tiene varias transacciones potenciales en curso en el país. Japón ha experimentado recientemente un aumento en el interés de capital extranjero y de inversionistas activistas de comprar algunas de las corporaciones más anquilosadas en el país.

KKR elevó anteriormente este mes su oferta por la empresa japonesa de software Fuji Soft Inc. para rechazar una oferta rival de Bain Capital. También está considerando una participación en una propuesta de la familia fundadora de Seven & i Holdings Co. para deslistar al operador japonés de tiendas de conveniencia, según ha informado Bloomberg News.

Hon Hai Precision Industry Co., el fabricante taiwanés de iPhone más conocido como Foxconn, también está rondando a Nissan ahora que las conversaciones con Honda se han roto.

El presidente Young Liu dijo esta semana que Foxconn está abierta a comprar la participación del 36% que Renault SA tiene en Nissan, y que su objetivo era asociarse con el fabricante de automóviles japonés y no absorberlo.