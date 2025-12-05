El incremento del número de motocicletas que circulan por calles y avenidas de Lima es ampliamente notorio, pero es una realidad que se repite en el resto del país, donde circulan más de 3.5 millones de unidades. Esta situación podría incrementar también el número de accidentes fatales, aseguró Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Alrededor de 750 personas fallecieron a bordo de motocicletas en el año 2024 y eso significa que, ante el incremento de la circulación de motocicletas en el país, el número de accidentes fatales podría incrementar”, advirtió en declaraciones a la Agencia Andina.

Y es que la Asociación Automotriz del Perú (APP) prevé que durante el 2025 se establecerá un récord de 300,000 unidades vendidas en todo el país.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, el número de muertes en accidentes de motocicletas fueron similares en los últimos cuatro años: en el 2021 (785 fallecidos) y el 2022 (789), mientras que hubo un descenso el 2023 (631).

El 74.3 % de los fallecidos en estos siniestros son conductores y el 25,7 % pasajeros, señaló el informe presentado este jueves 4 de diciembre durante el lanzamiento de una campaña del Touring Club del Perú que promueve el uso de cascos certificados.

Las causas de los accidentes

Olivares explicó que el exceso de velocidad es el factor principal de los accidentes de motocicletas a nivel nacional, seguido de falta de fiscalización y maniobras riesgosas de parte de los conductores de estos vehículos livianos.

Agregó que la fatalidad puede reducirse si el conductor y el pasajero usan cascos certificados, ya que con esto las muertes disminuirían en un 40% el riesgo de muertes de personas por accidentes en motocicletas.

“Estamos trabajando para reducir esas cifras con la Policía Nacional para mejorar la fiscalización y con las autoridades locales en la promoción del uso de casco certificado”, añadió el funcionario, quien recordó que las municipalidades provinciales tienen competencia en la fiscalización del tránsito.

En ese sentido, indicó que existe mucho desdén en cuanto al uso de casco sobre todo en el interior del país.

“En Iquitos, el 84% de las personas que utilizan motocicletas, ya sea como conductores o pasajeros, no usa casco. Y lo mismo ocurre en otras provincias y regiones del país. ¿A qué se debe? A la falta de fiscalización y a la escasa educación en seguridad vial, especialmente respecto a que el uso del casco puede salvar vidas”, concluyó Pedro Olivares.