El exasesor presidencial del gobierno de Pedro Castillo, Henry Shimabukuru, afirmó que el presidente José Jerí es amigo de Nicanor Bolurate, hermano de la exmandataria Dina Boluarte.

Shimabukuro hizo la revelación al comentar la reunión que sostivo Jerí con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre, luego de las celebraciones por Navidad.

Según el exasesor presidencial, Zhihua Yang es del entorno de Nicanor Boluarte, pues fue el propio hermano de Dina Boluarte quien le señaló que Zhihua Yang había realizado varias operaciones con congresistas miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, que presidía en ese entonces José Jerí.

“Por eso era el acercamiento, la amistad del señor Boluarte con el señor Jerí”, sostuvo en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Además, Shimabukuro, quien es candidato al senado nacional por el Partido Democrata Verde, indicó que hay una red de empresas que “están desfalcando al país”.

En declaraciones a la prensa, Jerí reconoció que la reunión no oficial con el empresario Chino pudo generar una mala percepción, por lo que hizo un mea culpa por ello.

Explicó que no se registró el encuentro porque este se realizó el día 26 de diciembre y a la hora de su cena. Además, indicó que se están realizando una serie de actividades vinculadas al Día de la Amistad Perú-China, que se celebrará el 1 de febrero, donde espera que el empresario Zhihua Yang participe.

“No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí es cierto que las cosas buenas que uno pueda hacer pueden tornarse a nivel de percepción malas, y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, añadió.

El mandatario José Jerí esgrimió que “a veces uno hace cosas buenas, que parecen malas”, por lo que descartó que se tratase de un acto irregular la reunión con Yang.

“Lo bueno que se ha planificado se puede entender como malo. No es así porque hay una sombra del pasado que se podría querer asociar. Eso lo descarto”, agregó.

Cabe precisar que, según reveló Punto Final, la reunión se realizó en un chifa ubicado en un edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis, donde operan varias compañías de origen chino, entre ellas algunas vinculadas a Zhihua Yang, empresario con el que se reunió Jerí.