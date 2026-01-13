Fernando Rospigliosi en contra de una posible vacancia contra José Jerí. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Fernando Rospigliosi en contra de una posible vacancia contra José Jerí.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se mostró en contra de apoyar una posible moción de vacancia contra el presidente José Jerí,

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento cuestionó la iniciativa del congresista Segundo Montalvo, quien no quedó satisfecho con las explicaciones del mandatario sobre este hecho.

Además, calificó de absurdo un intento de vacancia debido a que

“En lo personal me parece absurdo, estando a pocos meses de las elecciones. Después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos años y en los últimos meses”, indicó Rospigliosi.

El presidente del Congreso dijo que espera una explicación clara sobre la reunión informal y pidió no adelantar juicios ni comparar la reunión de Jerí con el caso Sarratea, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

“No adelantemos opinión sobre el tema. Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente”, aseguró.

Cabe recordar que, previamente,

“Le gusta el chifa, pues, déjenlo”, declaró Rospigliosi entre risas a la prensa.

Rospigliosi mencionó que el mandato de Jerí está por terminar y una medida así podría generar más inestabilidad política. (Foto: Congreso)
