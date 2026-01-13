El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se mostró en contra de apoyar una posible moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras la difusión de un reportaje donde el mandatario tuvo una reunión no registrada oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa en el distrito limeño de San Borja.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento cuestionó la iniciativa del congresista Segundo Montalvo, quien no quedó satisfecho con las explicaciones del mandatario sobre este hecho.

Además, calificó de absurdo un intento de vacancia debido a que el mandato de Jerí está por terminar y una medida así podría generar más inestabilidad política.

“En lo personal me parece absurdo, estando a pocos meses de las elecciones. Después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos años y en los últimos meses”, indicó Rospigliosi.

El presidente del Congreso dijo que espera una explicación clara sobre la reunión informal y pidió no adelantar juicios ni comparar la reunión de Jerí con el caso Sarratea, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

“No adelantemos opinión sobre el tema. Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente”, aseguró.

Cabe recordar que, previamente, Rospigliosi le restó importancia a esta reunión no oficial entre el mandatario José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

“Le gusta el chifa, pues, déjenlo”, declaró Rospigliosi entre risas a la prensa.