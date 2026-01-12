El presidente José Jerí aseguró que no hubo nada indebido en su reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang, la cual se realizó el 26 de diciembre, luego de las celebraciones por Navidad, en un edificio ubicado en el distrito limeño de San Borja.

En declaraciones a la prensa, el encargado de la presidencia reconoció que la reunión no oficial pudo generar una mala percepción, por lo que hizo un mea culpa por ello.

Explicó que no se registró la reunión porque esta se realizó el día 26 de diciembre y a la hora de su cena. Además, indicó que se están realizando una serie de actividades vinculadas al Día de la Amistad Perú-China, que se celebrará el 1 de febrero, donde espera que el empresario Zhihua Yang participe.

“No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí es cierto que las cosas buenas que uno pueda hacer pueden tornarse a nivel de percepción malas, y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, añadió.

A su vez, indicó que en la reunión hablaron sobre las actividades programadas para el 1 de febrero en Palacio de Gobierno y añadió que se había decidido hacer algo diferente por la importancia de China como socio comercial del Perú.

“Lo bueno que se ha planificado se puede entender como malo. No es así porque hay una sombra del pasado que se podría querer asociar. Eso lo descarto”, agregó.

Presidente de Comisión de Fiscalización planteará sesión extraordinaria

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, anunció que propondrá una sesión extraordinaria tras conocerse la reunión no registrada entre José Jerí y Zhihua Yang.

El legislador indicó que el objetivo de ello es aclarar cualquier suspicacia sobre la reunión que Jerí sostuvo casi a medianoche y a la que asistió encapuchado.

“Yo como presidente no puedo tomar decisiones, sin embargo, voy a proponer que sobre este tema tengamos una sesión extraordinaria para poder avanzar y se disipe cualquier tipo de suspicacia y cualquier duda que haya en la población”, declaró a Canal N.

Vergara calificó de “muy penoso” que no existan registros oficiales de este encuentro y sostuvo que esto exige una explicación urgente del mandatario ante la opinión pública.

“De todas maneras (tiene que dar explicaciones), es una explicación urgente que debe dar en Palacio de Gobierno. Nosotros desde la Comisión de Fiscalización tenemos varios pendientes respecto a temas de fiscalización en transportes y en varios sectores”, indicó.