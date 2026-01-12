La Municipalidad de Lima habilitó la transmisión en vivo del tránsito vehicular en la Panamericana Sur, una nueva herramienta digital que permitirá a conductores y vecinos planificar mejor sus viajes y reducir tiempos de desplazamiento, especialmente durante la temporada de verano.

La iniciativa, anunciada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, forma parte del Plan Verano 2026 y es ejecutada a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Gracias a este sistema, los usuarios pueden acceder en tiempo real a las imágenes de ocho cámaras de vigilancia del Centro de Control de Villa.

La transmisión permite observar el estado del tráfico desde el sector de Atocongo hasta la playa Santa María, uno de los tramos con mayor afluencia vehicular en esta época del año.

El acceso se realiza mediante el canal oficial de Emape en YouTube, cuyo enlace viene siendo difundido de manera masiva, incluso a través de mensajes de texto enviados en coordinación con la empresa de telefonía Claro.

Plan de desvío

Como complemento a esta medida, la comuna limeña recordó que todos los domingos, entre las 16:00 y las 20:00 horas, se aplica el cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur, desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo, ampliando de tres a cinco carriles el retorno hacia Lima.

Esta estrategia permite reducir el tiempo de viaje en el sentido sur-norte de aproximadamente una hora y media a solo 45 minutos.