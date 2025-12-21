El último sábado, el Concejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Turístico (PDT) de Lima Metropolitana 2025–2030. Ahora, este domingo se publicó la ordenanza N° 2798 que hace oficial esta decisión.

De acuerdo a la norma legal, el PDT será el instrumento técnico de planificación para el desarrollo, promoción y gestión del turismo en Lima Metropolitana. Sin embargo, su carácter será referencial para los distritos que desarrollen actividad turística en la capital.

Sin embargo, se establece una diferencia de uso del PDT entre las comunas locales que ya cuentan con un documento similar para sus jurisdicciones, con los que no han diseñado uno a la fecha.

“En el caso de los distritos que aún no cuentan con un Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL), este documento servirá como base orientadora para la formulación de sus planes locales. Asimismo, para aquellos distritos que ya cuentan con un PDTL aprobado, el plan metropolitano constituirá un instrumento de referencia para la actualización y alineamiento de dichos planes”, señala la ordenanza.

Según la MML, el impulso del PDT responde también al artículo 12 de la Nueva Ley General de Turismo, aprobada a mediados de junio, una actualización a su versión previa que era del 2009.

En esa línea, para su formulación se aplicó la metodología establecida en la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) y se contó con la opinión técnica favorable del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La MML destacó que el PDT es una propuesta que busca posicionar a Lima Metropolitana, al año 2030, como un destino turístico líder en América Latina, competitivo, accesible, sostenible y seguro. En ese sentido, la ciudad contará con una oferta diversa de experiencias turísticas, que incluirá atractivos naturales e innovadores, incorporando la digitalización, infraestructura y servicios de alta calidad.

Asimismo, se destacará en el desarrollo de actividades turísticas urbanas, históricas y culturales, gastronómicas, así como en eventos y convenciones, y será reconocida por su población honesta y comprometida con los principios del turismo.