Peajes en Lima: el escenario tras la salida de Rutas de Lima | Foto: Joel Alonzo
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El anuncio de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de que no se cobraría peaje en la Panamericana Sur durante todo el 2026, tras la salida de Rutas de Lima de la concesión, ha reabierto el debate sobre cómo se garantizará el mantenimiento, la operación y la calidad de una de las principales autopistas del país.

