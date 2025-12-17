Si bien la medida podría significar “alivio inmediato” para los usuarios, especialistas advierten que la ausencia de ingresos por tarifas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema y el impacto que podría tener en la infraestructura vial y en las finanzas municipales.

Desde diciembre, la MML asumió el control de la vía luego de que Rutas de Lima saliera de la concesión por ver limitados sus ingresos ante las prohibiciones de cobrar peajes.

No obstante, hasta ahora la MML no ha detallado un esquema financiero claro que permita cubrir los costos asociados a la operación de la autopista, que incluyen mantenimiento, señalización, atención de emergencias y conservación de la vía.

Alivio para el usuario, con límites técnicos

Para Eduardo Barboza, socio principal de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, la decisión de no cobrar peajes puede ser positiva desde la perspectiva del usuario. Sin embargo, advierte que esta exoneración no puede traducirse en un descuido de la infraestructura ni de los servicios básicos que exige una autopista de alta demanda.

El abogado subraya que el mantenimiento vial, la señalética y la atención médica o mecánica forman parte de las obligaciones mínimas que deben garantizarse, independientemente de si existe o no cobro de peajes.

Además, plantea que los recursos destinados a estos fines no deberían generar sobrecostos ni implicar el uso de partidas presupuestales en perjuicio de los ciudadanos, lo que abre la discusión sobre de dónde saldrán los fondos mientras no existan ingresos por tarifas.

El peaje como mecanismo de sostenibilidad

Desde una perspectiva estructural, Michael Luyo, socio de Stucchi Abogados, sostuvo que prescindir del cobro de peajes resulta incompatible con la función de este mecanismo, cuyo objetivo es permitir que la infraestructura vial se mantenga, opere y mejore de manera sostenible en el tiempo.

A su juicio, el peaje es un elemento natural y necesario para que quienes usan la vía contribuyan a su conservación y mejora.

En línea con Barboza, Luyo explicó que, en ausencia de tarifas, los costos de mantenimiento, operación y atención de contingencias recaerán inevitablemente en la Municipalidad de Lima. Advirtió que trasladarlos al presupuesto municipal puede generar un perjuicio al interés público y afectar otras áreas del gasto edil.

Aún si hubiera dinero suficiente para mantener las vías sin el cobro de peajes, el abogado alertó del “costo de aprendizaje” en una función que no forma parte del quehacer habitual de la comuna.

¿Es viable una nueva concesión tras el 2026?

Respecto al escenario posterior al 2026, Michael Luyo señaló que cualquier eventual retorno a un esquema de concesión requerirá restablecer condiciones mínimas de seguridad jurídica para los inversionistas.

Advirtió que la suspensión del cobro de peajes, siendo este un elemento esencial para la sostenibilidad de una autopista, puede ser percibida como una señal de inestabilidad contractual, lo que desincentiva la participación de potenciales operadores.

En ese sentido, indicó que, para atraer a una nueva concesionaria, la autoridad deberá garantizar reglas claras, cumplimiento de contratos y un marco previsible que permita recuperar la inversión mediante el cobro de tarifas.

Sin estas condiciones, consideró difícil viabilizar una nueva concesión en el corto o mediano plazo.

Un escenario aún abierto

Ambos especialistas coinciden en que la discusión no se limita a la exoneración del peaje en el 2026, sino a la necesidad de definir un modelo sostenible que garantice la calidad, seguridad y continuidad del servicio, sin trasladar costos ocultos al presupuesto municipal ni generar incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura vial.